Nuvole e pioggia
Nuvole e pioggia
Meteo

Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 20 di mercoledì 7 gennaio

L'avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia

BAT - mercoledì 7 gennaio 2026 03.00 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.2 del 06 gennaio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle 00:00 alle 20:00 di mercoledì 7 gennaio 2026 per pioggia. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; nevicate al di sopra dei 800-1000 m, con quota neve in calo fino a 400-600 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.

I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericoli più temibili. La maggior parte degli incidenti causati dai fulmini si verifica all'aperto: la montagna è il luogo più a rischio, ma lo sono anche tutti i luoghi ampi ed esposti, come ad esempio un prato o un campo di calcio, soprattutto in presenza dell'acqua, come il mare, le spiagge, i moli, i pontili, le piscine all'esterno. In realtà, esiste un rischio residuo connesso ai fulmini anche al chiuso.
All'aperto
• All'aperto nessun luogo è sicuro, quindi la prima cosa da fare è raggiungere rapidamente un luogo chiuso e aspettare almeno 30 minuti dopo l'ultimo tuono, prima di riprendere le attività all'aperto. In mancanza di un edificio, cerca riparo all'interno dell'automobile con portiere e finestrini chiusi e con l'antenna della radio possibilmente abbassata.
• I bersagli privilegiati sono quelli alti (alberi, pali, tralicci) o comunque sporgenti rispetto a un ambiente circostante più basso (anche una singola persona in un luogo ampio e piatto, come un prato o una spiaggia), e quelli di forma appuntita (ombrello, canna da pesca, ecc.).
• Se sei costretto a restare all'aperto e non hai la possibilità di raggiungere rapidamente un riparo sicuro, allontanati dai punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi, e non cercarvi riparo, specie se sono isolati e più elevati rispetto alla vegetazione circostante. Cerca a tua volta di non costituire la presenza più alta del luogo che ti circonda.
• Il metallo non attira i fulmini, non è quindi pericoloso indossare o tenere in mano piccoli oggetti metallici (orologio, chiavi, collane, orecchini, ecc.). Il metallo è però un buon conduttore di elettricità: è quindi importante restare lontani da oggetti metallici particolarmente estesi (reti o recinzioni, ringhiere, gradinate o spalti, funi o scale, ecc.). Se una struttura come queste viene colpita da un fulmine, il metallo può condurre la corrente alla persona che vi si trova a contatto o nelle immediate vicinanze. Per lo stesso motivo, è opportuno stare lontani dall'acqua (allontanandosi dalla riva del mare o di un lago) se nelle vicinanze si sta scatenando un temporale.
In casa
Il rischio fulmini è fortemente ridotto, segui comunque alcune semplici regole durante il temporale, tenendo presente che un edificio è un luogo sicuro, purché non si entri in contatto con nulla che possa condurre elettricità:
• evita di utilizzare le apparecchiature connesse alla rete elettrica e il telefono fisso. Se hai bisogno di comunicare, puoi usare il telefono cellulare o il cordless. Tieni spenti gli apparecchi ad alimentazione elettrica (meglio ancora staccando la spina), in particolare televisore, computer ed elettrodomestici;
• non toccare gli elementi metallici collegati all'esterno, come condutture, cavi, tubature ed impianto elettrico;
• evita il contatto con l'acqua (rimanda al termine del temporale operazioni come lavare i piatti o fare la doccia, nella maggior parte dei casi basta pazientare una o due ore);
• non sostare sotto tettoie, balconi, capannoni, padiglioni, gazebo e verande che non sono luoghi sicuri. Riparati invece all'interno dell'edificio mantenendoti a distanza da porte e finestre, assicurandoti che queste ultime siano chiuse.

I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI PIOGGIA E GRANDINE:
In ambiente urbano
Le criticità più tipiche sono legate all'incapacità della rete fognaria di smaltire quantità d'acqua considerevoli che cadono al suolo in tempi ristretti con conseguenti repentini allagamenti di strade. Per questo:
• fai attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, c'è il rischio di trovarsi con il veicolo semi-sommerso o sommerso dall'acqua;
• evita di recarti o soffermarti anche gli ambienti come scantinati, piani bassi, garage, sono a forte rischio allagamento durante intensi scrosci di pioggia.
• E in particolare se sei alla guida:
• anche in assenza di allagamenti, l'asfalto reso improvvisamente viscido dalla pioggia rappresenta un insidioso pericolo per chi si trova alla guida di automezzi o motoveicoli, riducendo tanto la tenuta di strada quanto l'efficienza dell'impianto frenante;
• limita la velocità o effettua una sosta, in attesa che la fase più intensa, che difficilmente dura più di mezz'ora, del temporale si attenui. È sufficiente pazientare brevemente in un'area di sosta. Durante la fase più intensa di un rovescio risulta infatti fortemente ridotta la visibilità.
In caso di grandine, valgono le avvertenze per la viabilità già viste per i rovesci di pioggia, riguardo alle conseguenze sullo stato scivoloso del manto stradale e sulle forti riduzioni di visibilità. La durata di una grandinata è tipicamente piuttosto breve.
  • meteo bat
  • meteo andria
  • pioggia andria
  • Protezione Civile
Nuova vita per Largo Caneva, ecco come sarà dopo il restyling
7 gennaio 2026 Nuova vita per Largo Caneva, ecco come sarà dopo il restyling
Furto alla chiesa di San Luigi a Castel del Monte: sottratte due grosse casse acustiche
7 gennaio 2026 Furto alla chiesa di San Luigi a Castel del Monte: sottratte due grosse casse acustiche
Altri contenuti a tema
Allerta meteo gialla per piogge estesa a tutta la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio Allerta meteo gialla per piogge estesa a tutta la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 14 di giovedì 25 dicembre Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 14 di giovedì 25 dicembre Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
Allerta meteo gialla per piogge fino alle 20 di martedì 23 dicembre Allerta meteo gialla per piogge fino alle 20 di martedì 23 dicembre Avviso della Sezione Protezione Civile regionale
Maltempo in Puglia: migliorano le condizioni meteo, resta alta la vigilanza sui corsi d’acqua   Maltempo in Puglia: migliorano le condizioni meteo, resta alta la vigilanza sui corsi d’acqua   Al momento non si segnalano criticità per la popolazione né situazioni di particolare rischio
Le Misericordie mobilitate per le abbondanti piogge delle ultime ore Cronaca Le Misericordie mobilitate per le abbondanti piogge delle ultime ore Criticità riscontrate anche nella città di Andria
Protezione civile, la situazione meteo: allerta gialla per vento ed arancione per pioggia e temporali Protezione civile, la situazione meteo: allerta gialla per vento ed arancione per pioggia e temporali Attenzione a seguire le indicazioni emanate
Allerta arancione in Puglia: attese da domani piogge e temporali Allerta arancione in Puglia: attese da domani piogge e temporali La Protezione Civile regionale emette un avviso valido da mezzanotte per le successive 20 ore
Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 18 di sabato 29 novembre Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 18 di sabato 29 novembre Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile
Epifania by Fidelis young, buona la prima Befana biancazzurra
7 gennaio 2026 Epifania by Fidelis young, buona la prima Befana biancazzurra
Ventola (FdI): "Il presidente Lodispoto deve dimettersi dalla Provincia "
6 gennaio 2026 Ventola (FdI): "Il presidente Lodispoto deve dimettersi dalla Provincia"
Vincenzo Marinacci lascia la Fidelis Andria
6 gennaio 2026 Vincenzo Marinacci lascia la Fidelis Andria
Domani Decaro sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni "
6 gennaio 2026 Domani Decaro sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni"
Domenica di Pasqua il 5 aprile, l'annuncio dell'Epifania
6 gennaio 2026 Domenica di Pasqua il 5 aprile, l'annuncio dell'Epifania
26
Il Presidente della provincia Bat Lodispoto ed i consiglieri comunali Marchio Rossi e Sgarra indagati per concorso in corruzione
6 gennaio 2026 Il Presidente della provincia Bat Lodispoto ed i consiglieri comunali Marchio Rossi e Sgarra indagati per concorso in corruzione
In pediatria ad Andria arriva la Befana del poliziotto
6 gennaio 2026 In pediatria ad Andria arriva la Befana del poliziotto
Ferrandina-Fidelis Andria 0-0 il manifesto perfetto di due mesi di flessione
6 gennaio 2026 Ferrandina-Fidelis Andria 0-0 il manifesto perfetto di due mesi di flessione
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.