Ad Andria la presentazione del libro del prof. Schittulli "Una vita per vincere il cancro”

Sarà la sala consiliare di Palazzo di Città, centro nevralgico della vita politico amministrativa di Andria tranese, ad ospitare la presentazione del", incontro organizzato dalla 𝐋𝐈𝐋𝐓 (𝐋𝐞𝐠𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐋𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢 𝐓𝐮𝐦𝐨𝐫𝐢) 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚-𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢, di cui è responsabile Michele Ciniero, in programma lIl volume, costruito come un'intervista dal ritmo incalzante dallo scrittore e giornalista Danilo Quinto, ripercorre la storia personale e professionale dell'autore: dalle radici nella sua terra aspra e autentica, al ruolo fondamentale del padre Angelo, fino agli anni di formazione a Bari.Un cammino segnato dall'incontro con Umberto Veronesi, la cui amicizia inciderà profondamente sul suo modo di intendere la medicina e il futuro dell'oncologia.Un viaggio che procede fino al presente, ma con lo sguardo rivolto costantemente al domani.Il libro tocca temi trasversali e offre spunti di riflessione sull'indebolimento di alcune istituzioni cardine della società -scuola, famiglia, fede religiosa, politica- osservando come l'invadenza della tecnologia e il predominio del denaro stiano progressivamente sostituendo quei valori che un tempo ne costituivano le fondamenta.Tuttavia, l'opera non cede alla demonizzazione del progresso tout court: al contrario, se ne riconosce l'importanza quando si traduce in strumenti per la salute, capaci di potenziare per esempio i test predittivi o rendere più efficaci le tecniche operative.Filo conduttore della narrazione è il rapporto del medico con le sue pazienti: un impegno che non viene mai sacrificato, nemmeno nei momenti di più intensa attività pubblica.Anzi, nel suo ruolo di Presidente nazionale LILT, Schittulli rinnova con maggiore forza il proprio impegno nella lotta ai tumori, sostenendo la diffusione della prevenzione come metodo di vita. Prevenire significa avviare un cambio di paradigma, l'unica via possibile che realizzerà il fine di "una vita per vincere il cancro".Con l'autore, interverranno la Sindaca Giovanna Bruno. Dialogherà con l'autore il giornalista Vincenzo Rutigliano.«𝘓𝘢 𝘓𝘐𝘓𝘛 è 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘧𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘐𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘰-precisa il prof. Francesco Schittulli, Presidente della LILT Nazionale- 𝘐𝘭 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘭 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪. 𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘧𝘢 𝘴ì 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘓𝘐𝘓𝘛 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘪ù 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘶𝘭 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘴𝘢 𝘴𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭'𝘢𝘥𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘚𝘵𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘪 𝘝𝘪𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘢𝘨𝘯𝘰𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘰𝘤𝘦. 𝘐𝘯 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘭'𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘣𝘢𝘴𝘪𝘭𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦».Il prof. Francesco Schittulli rinuncia a qualsiasi emolumento, compenso o diritto derivanti dalla realizzazione e pubblicazione del libro. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto alle Associazioni LILT territoriali.