prof. Francesco Schittulli
prof. Francesco Schittulli
Eventi e cultura

Ad Andria la presentazione del libro del prof. Schittulli "Una vita per vincere il cancro”

Organizzato dalla 𝐋𝐈𝐋𝐓 -Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori- della Bat, è in programma alle ore 18,30 di lunedì 19 gennaio

Andria - domenica 18 gennaio 2026
Sarà la sala consiliare di Palazzo di Città, centro nevralgico della vita politico amministrativa di Andria tranese, ad ospitare la presentazione del libro del prof. Francesco Schittulli "Una vita per vincere il cancro", incontro organizzato dalla 𝐋𝐈𝐋𝐓 (𝐋𝐞𝐠𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐋𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢 𝐓𝐮𝐦𝐨𝐫𝐢) 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚-𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢, di cui è responsabile Michele Ciniero, in programma lunedì 19 gennaio a partire dalle ore 18,30.

Il volume, costruito come un'intervista dal ritmo incalzante dallo scrittore e giornalista Danilo Quinto, ripercorre la storia personale e professionale dell'autore: dalle radici nella sua terra aspra e autentica, al ruolo fondamentale del padre Angelo, fino agli anni di formazione a Bari.
Un cammino segnato dall'incontro con Umberto Veronesi, la cui amicizia inciderà profondamente sul suo modo di intendere la medicina e il futuro dell'oncologia.
Un viaggio che procede fino al presente, ma con lo sguardo rivolto costantemente al domani.
Il libro tocca temi trasversali e offre spunti di riflessione sull'indebolimento di alcune istituzioni cardine della società -scuola, famiglia, fede religiosa, politica- osservando come l'invadenza della tecnologia e il predominio del denaro stiano progressivamente sostituendo quei valori che un tempo ne costituivano le fondamenta.
Tuttavia, l'opera non cede alla demonizzazione del progresso tout court: al contrario, se ne riconosce l'importanza quando si traduce in strumenti per la salute, capaci di potenziare per esempio i test predittivi o rendere più efficaci le tecniche operative.
Filo conduttore della narrazione è il rapporto del medico con le sue pazienti: un impegno che non viene mai sacrificato, nemmeno nei momenti di più intensa attività pubblica.
Anzi, nel suo ruolo di Presidente nazionale LILT, Schittulli rinnova con maggiore forza il proprio impegno nella lotta ai tumori, sostenendo la diffusione della prevenzione come metodo di vita. Prevenire significa avviare un cambio di paradigma, l'unica via possibile che realizzerà il fine di "una vita per vincere il cancro".

Con l'autore, interverranno la Sindaca Giovanna Bruno. Dialogherà con l'autore il giornalista Vincenzo Rutigliano.

«𝘓𝘢 𝘓𝘐𝘓𝘛 è 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘧𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘐𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘰-precisa il prof. Francesco Schittulli, Presidente della LILT Nazionale- 𝘐𝘭 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘭 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪. 𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘧𝘢 𝘴ì 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘓𝘐𝘓𝘛 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘪ù 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘶𝘭 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘴𝘢 𝘴𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭'𝘢𝘥𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘚𝘵𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘪 𝘝𝘪𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘢𝘨𝘯𝘰𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘰𝘤𝘦. 𝘐𝘯 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘭'𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘣𝘢𝘴𝘪𝘭𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦».

Il prof. Francesco Schittulli rinuncia a qualsiasi emolumento, compenso o diritto derivanti dalla realizzazione e pubblicazione del libro. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto alle Associazioni LILT territoriali.
  • tumori andria
  • lotta ai tumori
  • francesco schittulli
  • Tumore al seno
Importante convegno medico nella Bat su "L'appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva "
19 gennaio 2026 Importante convegno medico nella Bat su "L'appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva"
Un'autorete condanna la Fidelis Andria contro la Paganese, prima sconfitta nel 2026
18 gennaio 2026 Un'autorete condanna la Fidelis Andria contro la Paganese, prima sconfitta nel 2026
Altri contenuti a tema
Il cancro e le cause ambientali. Rifiuti ospedalieri in una discarica, per esempio Commento Il cancro e le cause ambientali. Rifiuti ospedalieri in una discarica, per esempio Intervento dei medici Tommaso Di Renzo, Vincenzo Fortunato, Ninni Inchingolo e Dino Leonetti
Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas. Palazzo di Città si illumina di viola Attualità Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas. Palazzo di Città si illumina di viola Giovedì 20 novembre, iniziativa per sensibilizzare su uno dei tumori più aggressivi e con tasso di mortalità tra i più alti, ma ancora poco noto
Prevenzione: lo screening del carcinoma del colon-retto Attualità Prevenzione: lo screening del carcinoma del colon-retto Un corso di formazione sabato 15 novembre a Trani
Sanità: il tumore della cervice oggi, diagnosi-terapia e follow up Attualità Sanità: il tumore della cervice oggi, diagnosi-terapia e follow up Congresso sabato 22 novembre a Barletta
Laboratori di bellezza gratuiti per donne affette da patologie oncologiche Attualità Laboratori di bellezza gratuiti per donne affette da patologie oncologiche Continua l’impegno del Calcit: per il mese di novembre appuntamento per lunedì 17 nella sede di via Taranto 15
Asl Bt firma nuovo protocollo d'intesa per promuovere attività di screening oncologici Attualità Asl Bt firma nuovo protocollo d'intesa per promuovere attività di screening oncologici Sottoscritto tra Asl, Capitaneria di Porto di Barletta e l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS)
Cancro al colon: il microbioma intestinale può predire il rischio e guidare la diagnosi precoce Attualità Cancro al colon: il microbioma intestinale può predire il rischio e guidare la diagnosi precoce La scoperta grazie ad un team delle Università di Bari e Firenze che si è avvalso dell'IA. Tra i ricercatori la dottoressa Sabina Tangaro
“Fiori d’Acciaio -OdV”: Ottobre, al via la campagna di sensibilizzazione sui tumori del seno Attualità “Fiori d’Acciaio -OdV”: Ottobre, al via la campagna di sensibilizzazione sui tumori del seno Domenica 5 Ottobre 2025, l’iniziativa ”Camminiamo Insieme per la Prevenzione”, trekking di 3 km a Castel del Monte
"Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria ": presentazione del libro venerdì 30 gennaio
18 gennaio 2026 "Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria": presentazione del libro venerdì 30 gennaio
Marcia diocesana e festa della pace, partenza da San Valentino
18 gennaio 2026 Marcia diocesana e festa della pace, partenza da San Valentino
Ancora xylella nel barese, la Coldiretti torna a chiedere misure rigorose per fermare il batterio
18 gennaio 2026 Ancora xylella nel barese, la Coldiretti torna a chiedere misure rigorose per fermare il batterio
Alberi rinsecchiti in centro e nei parchi: Andria paga per gli anni di scarsa manutenzione
18 gennaio 2026 Alberi rinsecchiti in centro e nei parchi: Andria paga per gli anni di scarsa manutenzione
Turismo itinerante: il Camper Club Federiciano torna a chiedere la creazioni di aree di sosta idonee all'accoglienza
18 gennaio 2026 Turismo itinerante: il Camper Club Federiciano torna a chiedere la creazioni di aree di sosta idonee all'accoglienza
Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche
18 gennaio 2026 Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche
Auto rubata ritrovata nelle campagne di Andria, restituita al proprietario
18 gennaio 2026 Auto rubata ritrovata nelle campagne di Andria, restituita al proprietario
Tra i rifiuti anche una cartella della Tari ancora chiusa
17 gennaio 2026 Tra i rifiuti anche una cartella della Tari ancora chiusa
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.