Attualità

Prevenzione: lo screening del carcinoma del colon-retto

Un corso di formazione sabato 15 novembre a Trani

BAT - giovedì 13 novembre 2025 0.22 Comunicato Stampa
Sabato 15 novembre, presso la sede OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani) di Trani, si svolgerà un seminario e corso di formazione sui "Modelli effettivi di integrazione tra ospedale e territorio: lo screening del carcinoma del colon-retto", a cura della dott.ssa Sabina Di Donato, dirigente responsabile UOSVD Screening oncologici Asl Bt e del dott. Francesco Verzillo, responsabile Programma Screening colon retto Asl Bt.

Il corso, a cura dell'Asl Bt ed in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della Regione Puglia, diviso in quattro sessioni di lavoro, prenderà avvio alle ore 8.30 con i saluti di apertura del seminario affidati al Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo, al Direttore sanitario Alessandro Scelzi ed al presidente dell'Ordine dei Medici BAT Benedetto Delvecchio.

Il programma è incentrato sullo stato dell'arte e sui futuri sviluppi degli screening oncologici in ambito regionale e sul I, II e III livello dello screening del carcinoma del colon-retto.
