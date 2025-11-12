Prevenzione: lo screening del carcinoma del colon-retto

Sabato 15 novembre, presso la sede OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani) di Trani, si svolgerà un seminario e corso di formazione sui "Modelli effettivi di integrazione tra ospedale e territorio: lo screening del carcinoma del colon-retto", a cura della dott.ssa Sabina Di Donato, dirigente responsabile UOSVD Screening oncologici Asl Bt e del dott. Francesco Verzillo, responsabile Programma Screening colon retto Asl Bt.Il corso, a cura dell'Asl Bt ed in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della Regione Puglia, diviso in quattro sessioni di lavoro, prenderà avvio alle ore 8.30 con i saluti di apertura del seminario affidati al Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo, al Direttore sanitario Alessandro Scelzi ed al presidente dell'Ordine dei Medici BAT Benedetto Delvecchio.Il programma è incentrato sullo stato dell'arte e sui futuri sviluppi degli screening oncologici in ambito regionale e sul I, II e III livello dello screening del carcinoma del colon-retto.