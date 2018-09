A Daniela Castellano (Pres. Astip) assegnato il Premio Iustitia

"A chi con fermezza, nonostante il dolore, è andata oltre continuando a lottare per la giustizia delle vittime".Sono queste le parole del che accompagnano il premio "Iustitia", in memoria del giudice Rosario Livatino, che è stato assegnato a Daniela Castellano (Presidente dell'Associazione Astip - Associazione Strage Treni in Puglia 12 Luglio 2016), infaticabile promotrice di tante iniziative volte ad accertare le responsabilità di quella tremenda tragedia, che fu il disastro ferroviario del 12 luglio del 2016.Il premio è stato consegnato oggi a Roma, dalla dottoressa Cinzia Pellegrino, Coordinatore Nazionale Dipartimento Tutela Vittime Fratelli d'Italia, in occasione del contest Atreju, la tradizionale festa della gioventù organizzata da Giorgia Meloni.