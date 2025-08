West Nile Fever: "Regione stanzi risorse per disinfestazione"

Dopo il manifestarsi in Puglia del primo caso di West Nile Virus, da alcuni esponenti politici l'invito rivolto al governatore Emiliano ed all'assessore alla sanità Piemontese a stanziare risorse a favore dei Comuni per la disinfestazione.Ecco la nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta. "Quando le proposte sono serie e utili per i cittadini non hanno colore politico: è per questo che condividiamo la richiesta del collega Tutolo per stanziare risorse in favore dei Comuni per incrementare le attività di disinfestazione. La febbre del Nilo preoccupa gli italiani e anche i pugliesi e la Regione deve fare la sua parte. Molti Comuni non hanno risorse a sufficienza per una massiccia campagna di risanamento ambientale e noi dobbiamo sostenerli per accrescere la sicurezza delle persone. Ci auguriamo che questa proposta trovi riscontri immediati e positivi da parte della Giunta e dell'assessore alla Sanità. Non c'è motivo di irrorare il terreno dell'allarmismo, ma occuparsi prima delle questioni e' sempre saggio e in questo caso importantissimo per tutelare la salute dei cittadini".Di pari tenore l'intervento del consigliere regionale Antonio Tutolo (capogruppo di Per la Puglia) "In seguito alle segnalazioni delle ASL territoriali che evidenziano un preoccupante aumento dei casi di arbovirosi — in particolare della febbre del Nilo occidentale (West Nile Fever) — ho inviato una richiesta ufficiale al Presidente della Regione Puglia e agli Assessori alla Sanità e all'Ambiente per lo stanziamento urgente di fondi destinati ai Comuni, al fine di intensificare le campagne di disinfestazione e risanamento ambientale.Le raccomandazioni delle autorità sanitarie parlano chiaro: è necessario intervenire con disinfestazioni settimanali nei mesi estivi, soprattutto tra agosto e settembre, per contenere la diffusione dei vettori responsabili della trasmissione del virus. Tuttavia, molti Comuni non dispongono delle risorse necessarie per garantire interventi straordinari ed efficaci.La febbre del Nilo occidentale, trasmessa principalmente dalle zanzare, rappresenta oggi una minaccia concreta e attuale, aggravata dai cambiamenti climatici e dalla crescente presenza di vettori sul territorio. È fondamentale che le istituzioni agiscano in modo coordinato e responsabile, garantendo una risposta immediata, efficace e uniforme in tutta la Regione.Confido pertanto nell'impegno del presidente e degli assessori competenti per affrontare rapidamente una problematica che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini".