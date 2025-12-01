Via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto: ci sarà l'inversione senso di marcia

Da mercoledì 3 dicembre prossimo. L'Assessorato alla mobilità è giunto a questa decisione all'esito di un incontro con i residenti della zona e con gli ordini professionali, svoltisi nelle settimane scorse.«Dal prossimo 3 dicembre partiremo con una nuova viabilità sperimentale – fa sapere l'Assessore alla Sicurezza con delega alla Mobilità Pasquale Colasuonno – Dopo un attento studio fatto con i residenti di via Montesanto, Vittorio Veneto, via Piave e circostanti, con l'Ufficio Traffico e Mobilità e con gli ordini professionali si è deciso di sperimentare una nuova viabilità su via XXIV Maggio e via Veneto, con l'obiettivo di ridurre i disagi rappresentati da lunghi incolonnamenti di veicoli su tali vie. Abbiamo così disposto il, da rotatoria via Milite Ignoto a Viale Istria e contestualmente istituito ilda Viale Istria a Via Montesanto.Riteniamo – conclude l'Assessore – che questa soluzione, adottata e condivisa da cittadini e tecnici posa avere l'obiettivo di migliorare ed ottimizzare la circolazione stradale su queste strade, per ridurre l'elevato traffico dei veicoli che si verifica soprattutto nelle ore serali».L'Ordinanza Dirigenziale n. 391 è stata pubblicata in Albo Pretorio.