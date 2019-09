Verso le regionali 2020, Senso civico incontra Udc: “Piena convergenza su obiettivi”

Senso Civico per la Puglia, l'associazione politico-culturale fondata dai consiglieri regionali Paolo Pellegrino, Alfonso Pisicchio, Pino Romano, Giuseppe Turco e Sabino Zinni, prosegue la serie di incontri con le forze civiche e politiche interessate al confronto programmatico in vista delle Regionali del 2020.Ieri i rappresentanti dell'associazione hanno incontrato il segretario regionale e tesoriere nazionale dell'Udc Salvatore Ruggeri, nel solco della condivisione dei temi e dei programmi e sul positivo lavoro svolto in questi anni nel governo regionale. Ampia convergenza anche sugli obiettivi di breve e lungo termine. Una virtuosa assonanza politica che proseguirà anche nei prossimi mesi.