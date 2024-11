La vita di Mino Martinazzoli, figura centrale della DC presentata ad Andria in un libro

Powered by

Una figura importante della politica italiana tra gli anni '80 e '90, l'avvocato Mino Martinazzoli, sarà al centro di una presentazione libraria in programma nei prossimi giorni, esattamente l'8 novembre, alle ore 19 presso il bookstore Mondadori di Andria, sito in viale Crispi 17.Biografia di uno strano democristiano, la vita soprattutto politica di Mino Martinazzoli, figura centrale della DC, nel libro "Il cambiamento impossibile" scritto dalla giornalista Annachiara Valle. Ex segretario della Democrazia cristiana nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica del dopo tangentopoli, senatore, più volte ministro, Mino Martinazzoli è scomparso 10 anni fa.Con la prefazione di Sergio Mattarella e la postfazione di Pierluigi Castagnetti, interverranno alla vernice letteraria Sabino Zinni e Peppino Pirro, figure di riferimento della politica locale e regionale, prima della Democrazia Cristiana e successivamente del centrosinistra nazionale e quindi del Pd.