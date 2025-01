L'on. Stefania Craxi ad Andria per presentare il suo libro “All’ombra della storia”

Ospite della Libreria 2000 & Bookstore Mondadori, per la rassegna “la Politica...i Protagonisti”, a cura di Peppino Pirro e Sabino Zinni

Nuovo appuntamento per la rassegna "la Politica...i Protagonisti", a cura di Peppino Pirro e Sabino Zinni.



La Libreria 2000 & Bookstore Mondadori di Andria, prosegue il ciclo di incontri sulla vita ed il pensiero di uomini dei vari schieramenti politici.

Mercoledì 8 gennaio, alle ore 18,30, presso la Sala Convegni "Pasquale Attimonelli", corso Cavour, 194, Andria sarà la volta di "Bettino Craxi".

Per l'occasione sarà ospite ad Andria l'on. Stefania Craxi che presenterà il suo libro "All'ombra della storia", per le edizioni Piemme.

Per la prima volta, Stefania Craxi, figlia di Bettino, decide di raccontare una storia politica di cui va fieramente orgogliosa. Nelle sue memorie, nei suoi aneddoti e riflessioni non c'è solo il ricordo affettuoso del politico esuberante e sognatore, ostinato e tenace che era suo padre, ma il racconto di un intero Paese in grande trasformazione, pieno di energie e rancori mai sopiti.

L'incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Dimiccoli, vedrà la partecipazione di Franco Borgia, già vice Presidente della Regione Puglia e Deputato.