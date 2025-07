Valorizzazione della Burrata di Andria: firmato il Protocollo d'Intesa tra Consorzio e Comune

Siglato questa mattina a Palazzo di Città il Protocollo d'Intesa tra Comune di Andria e Consorzio per la tutela della Burrata di Andria IGP, volta alla promozione di questo prodotto eccellenza della città.La Burrata è pronta a sbarcare su nuovi mercati, in particolare quelli asiatici, dove i consumatori hanno potuto conoscerla e apprezzarla già alla Fiera di Osaka, attraverso l'intermediazione dell'Agenzia Puglia Promozione. La valorizzazione del prodotto simbolo per eccellenza dell'arte casearia andriese punta sempre più in alto, mantenendo fermi l'origine, la storia, le peculiarità e l'originalità, viste e considerate anche le innumerevoli imitazioni. L'accordo garantisce il supporto del Comune nelle attività volte alla tutela e valorizzazione della burrata insieme al Consorzio, che significa anche valorizzazione e promozione della città.Il Sindaco Giovanna Bruno ha espresso soddisfazione per questo risultato raggiunto ed ha chiesto al Consorzio un impegno grande: «creare eventi, indotto e azioni concrete che portino in alto il nome della Città di Andria attraverso uno dei suoi simboli più rappresentativi. La Comunità deve identificarsi con esso e attrarre al contempo tanti turisti che vogliono scoprire di più della nostra arte casearia».«L'evento di oggi è davvero storico – ha ricordato l'Assessore alle Radici Cesareo Troia che con tutto l'Ufficio dello Sviluppo Economico ha seguito passo passo l'iter della redazione e condivisione del Protocollo medesimo - Questo prodotto è una nostra eccellenza che rivendichiamo con forza. Con questo protocollo lanciamo una collaborazione che va a migliorare, a perfezionare i rapporti anche tra pubblico e privato. Uno degli elementi fondamentali di questo Protocollo è permettere con l'aiuto del Comune di Adria di divulgare il più possibile queste eccellenze che sono al tempo stesso identitarie del territorio».«La burrata sta permettendo alle nostre aziende di guadagnare notorietà a livello internazionale, di investire per migliorare la qualità del prodotto e anche la sua vita a scaffale che è un elemento fondamentale al fine di poter riuscire a competere sui mercati internazionali – spiega il presidente del Consorzio Matteo Sanguedolce - Anche grazie al supporto del Consorzio e dei progetti europei stiamo investendo nella ricerca, nello sviluppo e nella comunicazione, elementi fondamentali per permettere ai consumatori finali di conoscere qual è il vero prodotto, autentico e originale che con l'impegno e gli sforzi profusi dal Consorzio cerchiamo di difendere e tutelare quotidianamente evitando imitazioni che stanno dilagando a livello nazionale e internazionale. C'è una grande richiesta di prodotto soprattutto a livello internazionale: una forte richiesta proviene dall'Asia perché gli Stati Uniti l'hanno già conosciuto».«Il nuovo regolamento europeo ha affidato ai Consorzio di tutela lo sviluppo del turismo enogastronomico – rimarca Francesco Mennea, Direttore del Consorzio - per cui saremo punto di riferimento per valorizzare il territorio attraverso i prodotti di eccellenza. Dunque, questo prodotto viene legato alla sua storia ed alla sua città di provenienza e servirà a valorizzare il territorio stesso creando nuove opportunità di sviluppo economico attraverso ad esempio il turismo. Questo protocollo servirà proprio ad avviare questa collaborazione in modo tale che il prodotto diventa appunto di riferimento per il territorio e consente a nuovi flussi turistici».