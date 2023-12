Uniti per la ricerca contro il cancro: panettoni artigianali a sostegno della LILT

Iniziativa dell'associazione socio culturale "Ideazione" per il Natale 2023

Una bella iniziativa natalizia parte da Andria: l'associazione socio culturale "Ideazione" ha deciso per il Natale 2023 di donare a favore della ricerca. Difatti, l'iniziativa dal nome "Un dolce per la ricerca", prevede l'acquisto di un panettone artigianale il cui ricavato sarà interamente devoluto alla LILT associazione provinciale Barletta Andria Trani (Lega Italiana Lotta Tumori) per la dotazione di cuffie ipotermiche utilizzate dai malati oncologici durante i trattamenti chemioterapici.Tale progetto di promozione e sensibilizzazione sociale ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Andria, della Provincia di Barletta Andria Trani e della Asl Bt - Puglia Salute