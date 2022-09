Giunge ad Andria il 6 settembre la pedalata “Roma - Santa Maria di Leuca” dedicata al centenario della LILT

Andria è una delle 10 tappe, per complessivi mille chilometri, della pedalata Roma-Santa Maria di Leuca che coinvolge 4 regioni e 100 comuni. Il centinaio di ciclisti e di appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia che partono oggi da Roma saranno ad Andria il 6 settembre, intorno alle 15.00. Il viaggio -inserito nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana – terminerà sabato 10 settembre, a Santa Maria di Leuca. Questa del progetto "La Storia in bici" è la sesta edizione ed è anche quella che porta più lontano i pedalatori della "Roma-Santa Maria di Leuca 2022" che dedicano quest'anno il loro viaggio al centenario della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il percorso passerà sui tratturi della transumanza, del Parco Nazionale d'Abruzzo e la Costa dei Trabocchi, San Giovanni Rotondo, fino a raggiungere Bari e poi Leuca.Arrivata alla sua sesta edizione, questa iniziativa unica può contare in questa edizione sul supporto di "Puglia Promozione" dell'Agenzia regionale del Turismo e anche sulla condivisione con la Fondazione "Cammini di Leuca - verso de finibus terrae", il progetto della Conferenza Episcopale Italiana per promuovere forme di integrazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale e culturale.Grazie alla ormai storica collaborazione con la Polizia di Stato, i 100 pedalatori che arriveranno ad Andria viaggeranno in tutta sicurezza e saranno accolti dalle comunità coinvolte dalle dieci tappe. Ad Andria in particolare l'assessorato al Turismo ha organizzato l'accoglienza dei ciclisti con il coinvolgimento di tutti i B&B e le strutture ricettive esistenti in città. Il programma prevede poi una visita guidata in serata nel centro storico e il 7 settembre, alle 8.00, ripartenza per il Castel del Monte con altra visita guidata a cura dello stesso Assessorato, in linea con i programmi di valorizzazione del sito Unesco, e prosecuzione della pedalata verso le altre tappe.