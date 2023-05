Una manifestazione speciale a cura del III Circolo didattico "R. Cotugno" di Andria

Serata evento, giovedì 27 aprile, pressoUna manifestazione riservata al personale in servizio e rivolta ad Enti ed Associazioni che silenziosamente gravitano intorno al circolo prodigandosi, quotidianamente e senza chiedere nulla in cambio, per offrire alla popolazione scolastica che lo richiede, soccorso educativo e didattico.La serata è statache, dopo aver illustrato ai presenti gli interventi educativi che il Circolo ha posto in essere durante l'anno scolastico in corso, a sostegno di alunni e alunne nonché delle famiglie che presentano maggiori fragilità, ha presentato i vari attori che hanno collaborato con la scuola. Quindi, lache si è occupata dell'organizzazione complessiva degli interventi pianificati e gestiti dal personale specializzato di sostegno coordinandosi con la locale ASL Bat.A seguire gli interventi degli assessori: intervenuti che hanno delineato la centralità della persona testimoniando il valore dell'associazionismo sul territorio e l'impegno dell'amministrazione locale a proseguire un percorso che garantisca benessere psicofisico e sociale alla popolazione scolastica più bisognosa.Sono intervenuti inoltre: il sig.in rappresentanza dellache ha collaborato svolgendo lezioni di attività motoria in presenza, nelle classi dalle prime alle quarte; la dr.ssa, rappresentante de ", centro psicologico educativo che attraverso incontri pomeridiani in struttura, collabora offrendo servizi di training cognitivo per il recupero delle abilità di letto-scrittura, doposcuola specializzato per DSA e BES, intervento cognitivo comportamentale spettro autistico, psicoterapia del singolo e della famiglia;il dott., rappresentante di "" il cui intervento ha posto l'accento sull'importanza degli strumenti compensativi rivolti agli studenti dislessici; la dr.ssa, rappresentante dell'associazionegarantendo interventi relativamente all'ADHD con suggerimenti operativi individuali; l'assistente sociale dr.ssain rappresentanza del presidio di riabilitazionela cui collaborazione fornisce interventi su disabilità intellettive, disturbi del linguaggio, della funzione grafo-motoria, misti dello sviluppo, disturbo dell'attenzione e dell'attività, sindromi genetiche; il dr.rappresentante dellache collabora offrendo interventi educativi in soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive, attraverso incontri pomeridiani in struttura; la dr.ssain rappresentanza delper supporto a disturbi del comportamento e dell'apprendimento e nella gestione psicologica delle famiglie; la psicologa dr.ssache ha operato nelloa quanti, famiglie e/o personale scolastico, ne abbiano sentita l'esigenza.Ha concluso gli interventi ilriconoscendo ruolo, dedizione e impegno a sostegno degli strati sociali che più di ogni altro necessitano di socialità e sostegno.La serata è terminata con l'esibizione di musicaaccompagnati acusticamente da Giuseppe Camporeale, che hanno intonato melodie in linea con i contenuti su cui è stato incentrato l'evento.