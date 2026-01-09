La nota unitaria di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare, Movimento Pugliese e Generazione Catuma

Il centrodestra di Andria (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare, Movimento Pugliese e Generazione Catuma) si fa sentire in merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il presidente della Bat ma anche due consiglieri comunali di Andria tanto da chiedere alla sindaca Giovanna Bruno chiarezza ed una presa di posizione netta.





«Una bufera giudiziaria si è abbattuta sulla nostra città e tutto tace. Con un'indagine per corruzione che coinvolge non solo il Presidente della Provincia, ma soprattutto due fedelissimi della sua maggioranza, la sindaca Bruno, cosa fa? Si associa con un semplice comunicato alla richiesta di dimissioni di altri sindaci del PD del solo Lodispoto dimostrando, ancora una volta, il suo solito opportunistico cinismo, già ampiamente dimostrato in questi anni.

Ma non è tanto la ipocrita dichiarazione congiunta dei sindaci di sinistra che sorprende, quanto la candida nota del Commissario provinciale del PD Parrini che, come Alice nel paese delle meraviglie, ripete: "da mesi, come Pd della Bat, abbiamo maturato nei confronti dell'operato del presidente Lodispoto, con puntuali e serie contestazioni delle sue scelte particolarmente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti…." Da mesi? Ma sono anni e lustri che il PD si è incrostato come gruppo di potere ben definito e ramificato. Come se Lodispoto non fosse del PD e come se la presenza stessa di un Commissario non fosse la conseguenza e la presa d'atto dell'esistenza di un sistema di potere territoriale incardinato nel PD, facendo numerose altre vittime illustri, come tutti hanno verificato alle recenti regionali!

Lodispoto quindi come unico capro espiatorio delle enormi contraddizioni del PD regionale, provinciale e cittadino?

Noi confermiamo il nostro fermo garantismo verso tutti gli indagati, e confidiamo nell'equo e rapido operato della magistratura. Certo, si potrebbero chiedere anche le dimissioni di questo o di quell'altro, ma ciò non sana una profonda ferita politica inferta a questo territorio.

Dov'erano questi sindaci che fino a poco tempo addietro facevano da corona al Presidente della Provincia? Dove erano quando l'elenco delle questioni irrisolte cresceva a dismisura?

Le vogliamo elencare? Che dire della famigerata "Bretella"; la ristrutturazione della sede provinciale di Andria che fine ha fatto? Per l'azienda agricola Papparicotta è stata completata la distruzione? Il Centro Ricerche Bonomo è stato demolito del tutto? Le strade e le scuole provinciali come stanno? E per la gestione dei rifiuti, come dice il PD Parrini, come si procede?

Danzavano mentre tutto crollava! Questo è il nodo politico che ci riguarda e ci preoccupa. A tutto ciò bisogna che reagiscano prima di tutto i cittadini, prendendo atto di tutto ciò che è accaduto sopra le loro teste.

Il PD, se vuole veramente chiedere scusa ai cittadini, prenda atto della situazione ed esca compostamente di scena alle prossime elezioni provinciali. È tutto il PD che deve farlo, senza ricerche di capri espiatori.

Mentre la sindaca dica qualcosa di chiaro sulla sua maggioranza. Altrimenti avremmo assistito al solito giro di valzer del PD, tra faide interne ed espulsioni e ridicole……."sospensioni"! Perché, oltre ad avere una maggioranza sfilacciata, che a fatica si è retta per un solo voto negli ultimi mesi, ora si ritroverebbe anche con una maggioranza azzoppata.

Auspichiamo anche noi, quindi, che in tempi brevi si possa fare luce sulle situazioni al vaglio degli inquirenti, ma allo stesso tempo chiediamo chiarezza alla sindaca Bruno ed una presa di posizione netta anche riguardo i consiglieri comunali Marchio e Sgarra. Per rispetto dovuto al Consiglio Comunale ma, soprattutto, alla città».