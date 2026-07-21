Il crollo della misura: "la morte di Abderrahim Fakir e una domanda: dove stiamo andando?"

Igor Squeo (Milano, 2022): deceduto a seguito di una discussa "contenzione impropria" e asfissia posizionale.

(Milano, 2022): deceduto a seguito di una discussa "contenzione impropria" e asfissia posizionale. Riccardo Magherini (Firenze, 2014): morto in strada durante un fermo, prono e ammanettato.

(Firenze, 2014): morto in strada durante un fermo, prono e ammanettato. Andrea Soldi (Torino, 2015): soffocato durante l'esecuzione di un TSO.

"Le immagini degli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, piccolo imprenditore di 43 anni di origini marocchine residente a Borgo Panigale, stanno scuotendo l'opinione pubblica globale, riaprendo una ferita profonda sul rapporto tra forza, potere e civiltà del diritto.L'episodio, avvenuto domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna in via Italo Svevo, ha visto l'uomo morire bloccato a terra a pancia in giù. Mentre gridava disperatamente "AIUTO, BASTA!", veniva immobilizzato con le manette dietro la schiena. I video documentano persino una terza persona intervenuta dall'esterno per bloccarne i piedi e la presenza di sanitari del 118 inermi, in una dinamica 'grottesca'.Il caso solleva una riflessione urgente sul collasso dei sistemi democratici di contenimento e sulla gestione del disagio psichico ed economico.Il monopolio della forza in uno Stato democratico esiste solo in funzione del diritto. Il diritto deve frapporsi come misura protettiva, argine istituzionale e mediazione civile contro le pulsioni umane più distruttive ed immediate. Quando questa misura viene meno, assistiamo a uno svuotamento culturale della democrazia dall'interno.La forza smette di essere uno strumento residuale di tutela e si trasforma in una prova del valore del sé, una deriva in cui l'autodifesa e l'aggressività sostituiscono le regole civili. La violenza comune spaventa, ma la violenza perpetrata dalle istituzioni desta una preoccupazione democratica immensamente superiore: se salta la mediazione pubblica, il diritto umano cede il passo alla legge del più forte, alimentando una spirale d'ansia e paura collettiva.L'analogia con la morte di George Floyd a Minneapolis balza agli occhi della comunità internazionale, ma il pensiero corre subito a una tragica lista di precedenti nazionali:Nonostante la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) abbia già censurato la reiterazione di queste manovre e Riccardo Noury (portavoce di Amnesty International) continui a denunciare l'assenza di protocolli operativi adeguati, l'Italia sconta una grave carenza di direttive nazionali chiare e vincolanti per il contenimento fisico.Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, presiede una piazza storicamente vicina alle istituzioni democratiche e alla legalità costituzionale. Lo scenario attuale descrive una forte tensione emotiva nella città e in maniera più diffusa, in tutto il Paese.Dal punto di vista procedurale, la vicenda segna un importante precedente normativo: per la prima volta, infatti, il pubblico ministero ha applicato lo "scudo penale" introdotto dalle recenti norme di sicurezza. Grazie a questa tutela legale, i due poliziotti indagati non sono stati sospesi e rimangono temporaneamente in servizio attivo. Nel frattempo, gli inquirenti si stanno concentrando sull'analisi delle prove materiali per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, esaminando da vicino le riprese video registrate dalle body cam che gli agenti indossavano durante l'intervento. Questi filmati saranno decisivi per stabilire se l'uso della forza e l'intero perimetro dell'azione abbiano rispettato i rigidi canoni previsti dalla legge.Sullo sfondo dell'indagine si registra infine una profonda spaccatura nell'opinione pubblica. Se da un lato la comunità locale manifesta solidarietà e si stringe con dolore attorno alla famiglia della vittima, dall'altro il dibattito digitale si è violentemente infiammato. Sotto i vari post social dedicati alla cronaca dell'evento sono infatti emersi numerosi commenti d'odio xenofobo che arrivano a festeggiare la morte del piccolo imprenditore di origini straniere, a testimonianza di una grave e preoccupante polarizzazione sociale sulla quale è auspicabile rivolgere i riflettori della politica.La filosofa politica Simona Forti ci invita a guardare al di là della polarizzazione spicciola. Le forze dell'ordine sono chiamati ad intervenire in contesti sociali difficili ed esasperati. E' giusto farli avanzare da soli? La politica ha una serie di problemi irrisolti: dal sistema socio-assistenziale come la gestione della salute mentale e le vulnerabilità economiche, accentuate dalle pressioni normative, tra cui il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo.La magistratura accerterà le responsabilità penali individuali. Resta però alla politica il compito cruciale di non lasciare soli gli agenti sul territorio, garantendo unae investendo sul supporto sociale. Uno Stato di diritto autentico richiede che le istituzioni si mettano a completa disposizione della comunità, stringendosi attorno alle famiglie e ricordando che la protezione dei diritti universali costituisce l'unico vero baluardo contro il declino della civiltà giuridica".Concludo proponendo una poesia di Bertolt Brecht, scritta durante il suo esilio negli anni del Nazismo e pubblicata nelle Poesie di Svendborg.Davvero, vivo in tempi bui!La parola innocente è stolta. Una fronte distesavuol dire insensibilità. Chi ride,la notizia atrocenon l'ha ancora ricevuta.Quali tempi sono questi, quandodiscorrere d'alberi è quasi un delitto,perché su troppe stragi comporta silenzio!E l'uomo che ora traversa tranquillo la viamai piú potranno raggiungerlo dunque gli amiciche sono nell'angoscia?È vero: ancora mi guadagno da vivere.Ma, credetemi, è appena un caso. Nulladi quel che fo m'autorizza a sfamarmi.Per caso mi risparmiano. (Basta che il vento giri, sono perduto).«Mangia e bevi, –mi dicono: –E sii contento di averne».Ma come posso io mangiare e bere, quandoquel che mangio, a chi ha fame lo strappo, emanca a chi ha sete il mio bicchiere d'acqua?Eppure mangio e bevo.Vorrei anche essere un saggio.Nei libri antichi è scritta la saggezza:lasciar le contese del mondo e il tempo brevesenza tema trascorrere.Spogliarsi di violenza,render bene per male,non soddisfare i desideri, anzidimenticarli, dicono, è saggezza.Tutto questo io non posso:davvero, vivo in tempi bui!Nelle città venni al tempo del disordine,quando la fame regnava.Tra gli uomini venni al tempo delle rivoltee mi ribellai insieme a loro.Cosí il tempo passòche sulla terra m'era stato dato.Il mio pane, lo mangiai tra le battaglie.Per dormire mi stesi in mezzo agli assassini.Feci all'amore senza badarcie la natura la guardai con impazienza.Cosí il tempo passòche sulla terra m'era stato dato.Al mio tempo, le strade si perdevano nella palude.La parola mi tradiva al carnefice.Poco era in mio potere. Ma i potentiposavano piú sicuri senza di me; o lo speravo.Cosí il tempo passòche sulla terra m'era stato dato.Le forze erano misere. La metaera molto remota.La si poteva scorgere chiaramente, seppure anche per mequasi inattingibile.Cosí il tempo passòche sulla terra m'era stato dato.Voi che sarete emersi dai gorghidove fummo travoltipensatequando parlate delle nostre debolezzeanche ai tempi buicui voi siete scampati.Andammo noi, piú spesso cambiando paese che scarpe,attraverso le guerre di classe, disperatiquando solo ingiustizia c'era, e nessuna rivolta.Eppure lo sappiamo:anche l'odio contro la bassezzastravolge il viso.Anche l'ira per l'ingiustiziafa roca la voce. Oh, noiche abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza,noi non si poté essere gentili.Ma voi, quando sarà venuta l'orache all'uomo un aiuto sia l'uomo,pensate a noicon indulgenza.(Traduzione di Franco Fortini)dinsegnante, poeta, attivista culturale.Iscritta a Sinistra Italiana.