Uil denuncia: "Meno collaboratori scolastici nei licei, 16 tagli nella BAT"

"Ancora pesanti e inaccettabili tagli all'organico dei collaboratori scolastici, previsti per le scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2026/27. A fronte di una riduzione nazionale di 2.174 posti, infatti, alla Puglia secondo i dati in nostro possesso verranno sottratti ben 158 collaboratori scolastici". E' la denuncia del segretario generale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga.I tagli si tradurranno in 75 posti in meno nei licei con oltre 200 alunni e 83 negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici con oltre 800 alunni. Nel dettaglio, a livello provinciale, il taglio di personale sarà di 52 unità in provincia di Bari, 16 nella BAT, 13 a Brindisi, 21 a Foggia, 30 a Lecce e 26 a Taranto. "Si riduce il personale proprio dove servirebbe rafforzarlo – attacca ancora Gianni Verga – meno collaboratori scolastici in scuole sempre più numerose significa minore sicurezza, carichi di lavoro insostenibili e un peggioramento dei servizi per studenti e famiglie.""Così facendo si cade nel ridicolo, perché ogni anno si autorizzano oltre 1.000 posti in deroga e anziché stabilizzarli, come da logica, si taglia ulteriore organico di diritto. Facciamo appello ai parlamentari pugliesi, affinché venga ritirato immediatamente il decreto ministeriale n. 211 del 3 novembre 2025, in attuazione della legge di bilancio per il 2025 e venga messo in campo un ripensamento complessivo delle politiche sugli organici Ata. Non può esistere una scuola efficiente con organici sottodimensionati, non può reggere a lungo una scuola utilizzata puntualmente come strumento per fare cassa".