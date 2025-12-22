Campagna allagata
Campagna allagata
Territorio

Trentuno eventi estremi in Puglia durante l'autunno

La Coldiretti chiede alla Regione contributi integrativi alle polizze assicurative agricole contro le calamità

Andria - lunedì 22 dicembre 2025
Il solstizio d'inverno segna ufficialmente l'avvio della stagione invernale, arrivando al termine di un autunno tra i più difficili degli ultimi anni in Puglia, caratterizzato da una sequenza di 31 eventi meteorologici estremi che hanno lasciato segni evidenti sul territorio e sull'agricoltura. E' Coldiretti Puglia a segnalare i danni causati all'agricoltura durante l'inverno 2025 in Puglia, su cui si sono abbattuti 12 nubifragi, 18 tornado e 1 tempesta di fulmini, oltre a smottamenti e allagamenti causati anche dall'incuria e dalla mancanza di opere di bonifica di canali di scolo gestiti dai consorzi di bonifica.
Per questo Coldiretti Puglia chiede alla Regione Puglia che vengano assunte decisioni concrete e immediatamente operative a tutela delle imprese agricole, partendo da due priorità non più rinviabili. La prima riguarda l'introduzione di contributi integrativi regionali alle polizze assicurative agricole, per rendere realmente accessibili gli strumenti di copertura contro le calamità naturali. Gli eventi climatici estremi non sono più un'eccezione, ma una condizione strutturale con cui le aziende sono costrette a confrontarsi. Senza un sostegno pubblico ai costi assicurativi, molte imprese restano scoperte e vulnerabili, esposte a perdite che possono compromettere la continuità aziendale.
La seconda priorità è il sostegno economico e finanziario alle aziende agricole in difficoltà, colpite da calamità, crisi di mercato e aumento dei costi di produzione. Servono misure rapide e mirate, come accesso al credito agevolato, strumenti di liquidità immediata e interventi straordinari capaci di evitare la chiusura delle imprese e la perdita di occupazione. Queste non sono richieste generiche, ma azioni urgenti che devono segnare una discontinuità nei primi 100 giorni di governo regionale. Coldiretti Puglia è pronta al confronto istituzionale, ma chiede risposte concrete, perché senza imprese agricole in grado di resistere alle crisi non c'è futuro per l'agricoltura pugliese né per il territorio.
Si tratta di fenomeni improvvisi e sempre più intensi che hanno causato danni concreti alle colture, alle strutture agricole e alle infrastrutture rurali. Campi allagati, raccolti compromessi, serre danneggiate e alberi sradicati sono solo alcune delle conseguenze registrate nelle diverse aree della Puglia.
L'arrivo dell'inverno avviene quindi in un contesto già fragile, in cui le aziende agricole si trovano a fare i conti – conclude Coldiretti Puglia - non solo con il naturale rallentamento delle attività stagionali, ma anche con i costi e le perdite causate da un clima sempre più instabile. Una stagione complessivamente rientrata nella norma dal punto di vista dei valori medi, ma segnata da fasi molto dinamiche, con sbalzi termici evidenti e una distribuzione delle precipitazioni tutt'altro che omogenea. Eventi estremi che non possono più essere considerati episodi isolati, ma segnali evidenti di un cambiamento climatico che incide direttamente sulla produzione agricola e sulla sicurezza del territorio.
  • coldiretti
Vigilia ad Andria, navette gratuite per tutti dal centro alla periferia
22 dicembre 2025 Vigilia ad Andria, navette gratuite per tutti dal centro alla periferia
Ad Andria la "Festa dell’Architetto " tra le storie di 40 anni di professione ed i nuovi iscritti verso un 2026 ricco di eventi
22 dicembre 2025 Ad Andria la "Festa dell’Architetto" tra le storie di 40 anni di professione ed i nuovi iscritti verso un 2026 ricco di eventi
Altri contenuti a tema
Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%) Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%) Coldiretti Puglia: "Al secondo posto delle scelte d’acquisto, con il 20,3%, si colloca la qualità nutrizionale e salutare degli alimenti"
Olio d'oliva: plauso ai controlli delle Fiamme gialle che difendono produttori e consumatori Olio d'oliva: plauso ai controlli delle Fiamme gialle che difendono produttori e consumatori Coldiretti Puglia: "basta fake news sui prezzi per deprimere il mercato"
Incidenti stradali: in crescita in Puglia (+12%). Sono 12 quelli gravi causati dai cinghiali Incidenti stradali: in crescita in Puglia (+12%). Sono 12 quelli gravi causati dai cinghiali Coldiretti: "Nella regione i cinghiali sono diventati un pericolo crescente sulle strade"
In arrivo tredicesime per 2 milioni di pugliesi: 1 famiglia su 3  le destina a regali e tavolate delle feste In arrivo tredicesime per 2 milioni di pugliesi: 1 famiglia su 3  le destina a regali e tavolate delle feste È quanto emerge da un sondaggio di Coldiretti Puglia, diffuso in occasione dell’avvio dei pagamenti della tredicesima
La terra si conferma ‘bene rifugio’ in Puglia con +1,7% valore La terra si conferma ‘bene rifugio’ in Puglia con +1,7% valore Coldiretti Puglia: "agricoltori professionali trainano compravendite"
Tornano gli alberi di Natale veri (da 30 a 80 euro): in Puglia gettonati anche noleggio e ‘affido’ green Tornano gli alberi di Natale veri (da 30 a 80 euro): in Puglia gettonati anche noleggio e ‘affido’ green I dati emergono da un’indagine di Coldiretti Puglia diffusa in occasione del ponte dell’Immacolata
Immacolata: Coldiretti Puglia, in 20mila scelgono agriturismo in lungo ponte Immacolata: Coldiretti Puglia, in 20mila scelgono agriturismo in lungo ponte Collocazione favorevole della festività, data che farà da primo vero test per il turismo natalizio
Stelle di Natale: Coldiretti Puglia, le ‘bellissime’ protagoniste in 7 case su 10 per festività 2025 Stelle di Natale: Coldiretti Puglia, le ‘bellissime’ protagoniste in 7 case su 10 per festività 2025 A forma di cometa, non a caso il nome latino Euphorbia pulcherrima significa “bellissima”
Fidelis Andria, riecco la vittoria: a Pompei basta il guizzo di Cipolletta
21 dicembre 2025 Fidelis Andria, riecco la vittoria: a Pompei basta il guizzo di Cipolletta
Confagricoltura Bari-BAT e i propositi per il nuovo anno
21 dicembre 2025 Confagricoltura Bari-BAT e i propositi per il nuovo anno
Gli immigrati, una risorsa preziosa per l'economia andriese
21 dicembre 2025 Gli immigrati, una risorsa preziosa per l'economia andriese
Sei esponenti del Pd fuori dal partito per aver sostenuto le civiche nelle regionali: Le nota di Agostino Ciciriello
20 dicembre 2025 Sei esponenti del Pd fuori dal partito per aver sostenuto le civiche nelle regionali: Le nota di Agostino Ciciriello
Pompei-Fidelis Andria, Scaringella carica i suoi: «Diamo una sterzata alla stagione»
20 dicembre 2025 Pompei-Fidelis Andria, Scaringella carica i suoi: «Diamo una sterzata alla stagione»
Vigilia ad Andria, vivere la città a passo lento
20 dicembre 2025 Vigilia ad Andria, vivere la città a passo lento
Consorzio di Tutela Burrata di Andria: "Il Monumento al casaro deve essere un simbolo di unione "
20 dicembre 2025 Consorzio di Tutela Burrata di Andria: "Il Monumento al casaro deve essere un simbolo di unione"
Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
20 dicembre 2025 Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.