Latte e yogurt
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Territorio

Mangiare bene è la prima forma di prevenzione a ogni età: fondi UE per frutta e latte a scuola

Per sensibilizzare e abituare alla corretta alimentazione già dalla tenera età

Puglia - mercoledì 29 aprile 2026 4.58 Comunicato Stampa
Mangiare bene è la prima forma di prevenzione a ogni età, con le diverse fasce della popolazione, donne, giovani e senior che hanno bisogni nutrizionali specifici e rappresentano le categorie più sensibili ai benefici di una dieta equilibrata, a partire da un corretto consumo di frutta, verdura e latte, spesso ancora al di sotto dei livelli raccomandati soprattutto tra i più giovani, con ripercussioni sull'apporto di calcio e nutrienti essenziali. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, in relazione al sostegno che arriva dall'Europa, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione europea che fissa, per il periodo dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2027, gli aiuti destinati ai programmi di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, per sensibilizzare e abituare alla corretta alimentazione già dalla tenera età.

Nonostante le raccomandazioni sanitarie, solo l'8,5% dei cittadini in Puglia raggiunge le cinque porzioni consigliate di frutta e verdura al giorno, con il 5% tra i giovani e l'11% tra gli over 65 che ne fa un consumo adeguato. A questo si aggiunge – aggiunge Coldiretti Puglia - un consumo di latte e derivati spesso inferiore ai livelli raccomandati, soprattutto tra i più giovani, con effetti negativi sull'apporto di calcio e nutrienti essenziali. L'educazione alimentare e la promozione di stili di vita sani sono quindi fondamentali per tutte le età, con un'attenzione particolare alla prevenzione nelle fasi della vita più delicate.

In questa direzione è stato siglato per rafforzare tra studenti, docenti e personale scolastico la consapevolezza sull'importanza di una alimentazione sana, sostenibile e legata al territorio il Protocollo rinnovato tra Coldiretti e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'obiettivo di potenziare l'educazione alimentare, sostenere modelli di economia circolare e incentivare il consumo di prodotti locali a chilometro zero.
L'intesa prevede la realizzazione di percorsi dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni agricole locali, attraverso attività nei mercati contadini e negli agriturismi della rete Campagna Amica, favorendo stili di vita più equilibrati e un rapporto diretto tra scuola e mondo agricolo.

La Fondazione Campagna Amica, nata su iniziativa di Coldiretti, è oggi la più estesa rete di vendita diretta degli agricoltori a livello mondiale, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale che comprende oltre mille mercati, più di 7.000 fattorie e oltre 2.000 agriturismi, impegnati nella tutela della qualità, della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari italiane. I mercati Campagna Amica sono diventati negli anni luoghi sempre più frequentati, non solo per l'acquisto di prodotti freschi e di stagione, ma anche come spazi di incontro, informazione e scoperta delle produzioni locali, grazie anche al contributo dei cuochi contadini che valorizzano le ricette della tradizione.

La Dieta Mediterranea continua a essere riconosciuta come migliore dieta al mondo per gli effetti positivi sulla salute cardiovascolare – conclude Coldiretti Puglia – per la ricchezza di antiossidanti e nutrienti e per la semplicità con cui può essere adottata dalle famiglie. L'elevata presenza di verdure, legumi, cereali integrali, frutti di mare, noci e olio extravergine contribuisce a ridurre la pressione sanguigna, il colesterolo e il rischio di malattie cardiache, oltre a favorire benessere cognitivo grazie alla presenza di sostanze come gli antociani.
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