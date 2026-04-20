Tra natura e memoria i ragazzi del Centro Zenith in Trentino

Saranno giornate intense, scandite da momenti di scoperta e condivisione. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella bellezza incontaminata delle Dolomiti, respirando un'atmosfera di serenità e meraviglia che solo la natura sa offrire. Ma il viaggio non sarà soltanto occasione di svago: il programma prevede anche momenti di riflessione legati ai luoghi simbolo della nostra storia, per ricordare e comprendere il valore della libertà conquistata.

"Il Centro Zenith conferma così il suo impegno nel creare esperienze significative per i suoi ragazzi, promuovendo inclusione, crescita personale e socializzazione. Iniziative come questa rappresentano molto più di una semplice gita: sono percorsi di vita, occasioni per costruire legami, sviluppare autonomie e vivere emozioni autentiche.

Ancora una volta, il viaggio diventa strumento di dignità e partecipazione, capace di arricchire non solo chi parte, ma anche chi rende possibile tutto questo con dedizione e passione", fanno sapere i volontari.

In occasione del Festa della Liberazione, il Centro Zenith rinnova anche quest'anno il suo tradizionale viaggio dedicato ai "ragazzi speciali", un appuntamento ormai atteso e carico di significato. Dal 22 al 25 aprile, il gruppo raggiungerà il suggestivo Lago di Braies, nel cuore del Trentino-Alto Adige, una delle mete naturalistiche più affascinanti del nostro Paese.