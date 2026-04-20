Centro Zenith
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Eventi e cultura

Tra natura e memoria i ragazzi del Centro Zenith in Trentino

In occasione della Liberazione in viaggio dal 22 al 25 aprile

Andria - lunedì 20 aprile 2026 16.32
In occasione del Festa della Liberazione, il Centro Zenith rinnova anche quest'anno il suo tradizionale viaggio dedicato ai "ragazzi speciali", un appuntamento ormai atteso e carico di significato. Dal 22 al 25 aprile, il gruppo raggiungerà il suggestivo Lago di Braies, nel cuore del Trentino-Alto Adige, una delle mete naturalistiche più affascinanti del nostro Paese.
Saranno giornate intense, scandite da momenti di scoperta e condivisione. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella bellezza incontaminata delle Dolomiti, respirando un'atmosfera di serenità e meraviglia che solo la natura sa offrire. Ma il viaggio non sarà soltanto occasione di svago: il programma prevede anche momenti di riflessione legati ai luoghi simbolo della nostra storia, per ricordare e comprendere il valore della libertà conquistata.
"Il Centro Zenith conferma così il suo impegno nel creare esperienze significative per i suoi ragazzi, promuovendo inclusione, crescita personale e socializzazione. Iniziative come questa rappresentano molto più di una semplice gita: sono percorsi di vita, occasioni per costruire legami, sviluppare autonomie e vivere emozioni autentiche.
Ancora una volta, il viaggio diventa strumento di dignità e partecipazione, capace di arricchire non solo chi parte, ma anche chi rende possibile tutto questo con dedizione e passione", fanno sapere i volontari.
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