Antonello Fortunato
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Associazioni

Le proposte del Centro Zenith di Andria per una città che cresce

«Una comunità cresce quando il voto premia responsabilità, competenza, visione e rispetto. Non il rumore»

Andria - venerdì 22 maggio 2026 11.17 Comunicato Stampa
Il centro Zenith Associazione di volontariato di Andria propone una lista di punti per favorire crescita e sviluppo della città, evidenziando che: «Una comunità cresce quando il voto premia responsabilità, competenza, visione e rispetto. Non il rumore».

Ecco le proposte:

1. Vota chi costruisce, non chi distrugge. Diffida di chi vive solo di polemiche, rancore e accuse continue. Una città cresce con idee, collaborazione e capacità di risolvere problemi.

2. Scegli persone competenti. Un consigliere comunale non deve sapere tutto, ma deve conoscere il funzionamento della macchina amministrativa o avere la serietà per studiare e prepararsi.

3 .Premia l'onestà e la coerenza. Guarda il comportamento nel tempo, non solo gli slogan elettorali. Chi cambia idea per convenienza cambierà anche posizione sul bene comune.

4 .Non vendere il tuo voto. Favori personali, promesse individuali e scambi di convenienza impoveriscono tutta la comunità. Il voto è un diritto, non una moneta.

5. Scegli chi ha una visione. Una città non si governa solo tappando buche o inseguendo emergenze. Servono idee su scuola, giovani, lavoro, cultura, ambiente e futuro.

6. Premia chi ascolta davvero. Non chi parla sempre, ma chi sa confrontarsi con cittadini, associazioni, quartieri e categorie diverse senza arroganza.

7. Sostieni chi unisce la comunità. Una città inclusiva è una città più forte. Diffida di chi divide le persone tra "noi" e "loro" per ottenere consenso.

8. Guarda i fatti, non i post sui social. La comunicazione conta, ma amministrare significa realizzare progetti, trovare risorse, seguire procedure e ottenere risultati concreti.

9 .Valuta il lavoro di squadra. Nessun sindaco o consigliere governa da solo. Scegli gruppi capaci di collaborare con competenza e rispetto istituzionale.

10 .Vota pensando al bene comune. Chiediti: questa persona migliorerà la città anche per chi non l'ha votata? La buona politica serve tutti, non solo i propri sostenitori.
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