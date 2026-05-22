Le proposte del Centro Zenith di Andria per una città che cresce

Il centro Zenith Associazione di volontariato di Andria propone una lista di punti per favorire crescita e sviluppo della città, evidenziando che: «Una comunità cresce quando il voto premia responsabilità, competenza, visione e rispetto. Non il rumore».



Ecco le proposte:



1. Vota chi costruisce, non chi distrugge. Diffida di chi vive solo di polemiche, rancore e accuse continue. Una città cresce con idee, collaborazione e capacità di risolvere problemi.



2. Scegli persone competenti. Un consigliere comunale non deve sapere tutto, ma deve conoscere il funzionamento della macchina amministrativa o avere la serietà per studiare e prepararsi.



3 .Premia l'onestà e la coerenza. Guarda il comportamento nel tempo, non solo gli slogan elettorali. Chi cambia idea per convenienza cambierà anche posizione sul bene comune.



4 .Non vendere il tuo voto. Favori personali, promesse individuali e scambi di convenienza impoveriscono tutta la comunità. Il voto è un diritto, non una moneta.



5. Scegli chi ha una visione. Una città non si governa solo tappando buche o inseguendo emergenze. Servono idee su scuola, giovani, lavoro, cultura, ambiente e futuro.



6. Premia chi ascolta davvero. Non chi parla sempre, ma chi sa confrontarsi con cittadini, associazioni, quartieri e categorie diverse senza arroganza.



7. Sostieni chi unisce la comunità. Una città inclusiva è una città più forte. Diffida di chi divide le persone tra "noi" e "loro" per ottenere consenso.



8. Guarda i fatti, non i post sui social. La comunicazione conta, ma amministrare significa realizzare progetti, trovare risorse, seguire procedure e ottenere risultati concreti.



9 .Valuta il lavoro di squadra. Nessun sindaco o consigliere governa da solo. Scegli gruppi capaci di collaborare con competenza e rispetto istituzionale.



10 .Vota pensando al bene comune. Chiediti: questa persona migliorerà la città anche per chi non l'ha votata? La buona politica serve tutti, non solo i propri sostenitori.