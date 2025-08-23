vacanze in Puglia
vacanze in Puglia
Turismo

Tra giugno e agosto per le vacanze 2025 in Puglia spesi circa 3 mld di euro

Ben 8,5 milioni di turisti che hanno scelto le masserie storiche, il mare, la campagna e i paesaggi mozzafiato pugliesi

Puglia - sabato 23 agosto 2025 Comunicato Stampa
Ammonta a 3 miliardi di euro la spesa stimata tra giugno e agosto per le vacanze 2025 in Puglia, con 8,5 milioni di turisti che hanno scelto le masserie storiche, il mare, la campagna e i paesaggi mozzafiato pugliesi. E' quanto emerge dal bilancio tracciato da Coldiretti e Terranostra Puglia, associazione agrituristica e ambientale, in occasione del primo grande controesodo di agosto con il bollino rosso per il traffico sulle strade del rientro.

La spesa media a persona è stata di 648 euro, seppur con sensibili differenze. Tra coloro che sono andati in vacanza, il 33% dei turisti – sottolinea la Coldiretti – è restato al di sotto dei 500 euro di spesa e un 47% tra i 500 ed i 1000 euro, il 17% tra i 1000 ed i 2000 euro mentre solo un 3% ha superato questo limite.

Oltre un terzo dei viaggiatori (34%) si è limitato a un soggiorno breve, tra i 4 giorni e una settimana, mentre un altro 25% si è concesso una pausa più lunga, da una a due settimane. Il 13%, invece, si è limitato a un massimo di tre giorni. La durata media complessiva si è attestata a 9,7 giorni, due giorni in meno rispetto a un decennio fa, secondo Ixe'.

Anche nell'estate 2025 il cibo si è confermato protagonista assoluto della spesa turistica in Italia: un terzo del budget delle vacanze è stato destinato alla tavola, superando perfino i costi per l'alloggio, spinto dal desiderio di convivialità e divertimento.

Il turismo enogastronomico non solo rappresenta il principale canale di valorizzazione delle specialità locali, ma costituisce anche un motore di crescita per i territori. Gran parte delle prospettive di sviluppo economico e occupazionale – sottolinea ancora Coldiretti – passa infatti dalla capacità di mettere in risalto l'immenso patrimonio enogastronomico e culturale del Paese. Non a caso il 2025 ha visto una netta crescita del fenomeno del turismo esperienziale.

Secondo l'indagine Coldiretti/Ixe', quasi quattro italiani su dieci (39%) hanno preso parte ad attività come degustazioni, visite guidate a cantine, frantoi, caseifici o birrifici, corsi di cucina.

In tale ottica un ruolo essenziale è recitato dagli agriturismi, un fenomeno in costante crescita con oltre 900 strutture in Puglia che anche quest'anno hanno fatto registrare ottimi risultati.
  • dati turismo puglia
  • regione puglia
  • coldiretti
  • agroalimentare
  • Turismo
  • alimentazione
  • Enogastronomia
Ambiente e salute: «E' tempo di rivoltare Andria come un calzino»
23 agosto 2025 Ambiente e salute: «E' tempo di rivoltare Andria come un calzino»
Napolitano (FdI): «Andria affonda mentre l'amministrazione Bruno primeggia nelle chiacchiere»
23 agosto 2025 Napolitano (FdI): «Andria affonda mentre l'amministrazione Bruno primeggia nelle chiacchiere»
Altri contenuti a tema
«Aggiornate e rendete pubblico il Profilo della Salute di Andria», lo chiede la consigliera del M5S Grazia Di Bari Politica «Aggiornate e rendete pubblico il Profilo della Salute di Andria», lo chiede la consigliera del M5S Grazia Di Bari L'invito rivolto ad Asl, Arpa e Comune di Andria, dopo gli ultimi dati sul livello di inquinamento cittadino
Dazi: la stangata di Donald Trump da oltre 1 mld su vino ed olio Territorio Dazi: la stangata di Donald Trump da oltre 1 mld su vino ed olio A giugno prima inversione di tendenza per l’export agroalimentare in Usa (-2,9%) con le tariffe aggiuntive al 10%
Inflazione, volano i prezzi nei carrelli della spesa Vita di città Inflazione, volano i prezzi nei carrelli della spesa La stima di Coldiretti Puglia + 5 percento
Agricoltura: poca acqua negli invasi e rischio per i trapianti colturali autunno-vernini Territorio Agricoltura: poca acqua negli invasi e rischio per i trapianti colturali autunno-vernini "In molte aree i pozzi artesiani -sottolinea Coldiretti- risultano in grave difficoltà, mentre quelli a falda superficiale si stanno progressivamente prosciugando"
Uva da tavola, quantità in aumento ma prezzi in calo Vita di città Uva da tavola, quantità in aumento ma prezzi in calo L'analisi della Coldiretti Puglia che stima un + 40%
Puglia prima tra le regioni dove il fenomeno dell’abbandono degli animali è più diffuso Territorio Puglia prima tra le regioni dove il fenomeno dell’abbandono degli animali è più diffuso Ma aumenta il numero degli animali da affezione, soprattutto cani e gatti, maggiormente presenti nelle famiglie dei pugliesi
Stop al pesce fresco per blocco delle attività della flotta lungo l’Adriatico: attenzione alle etichette Territorio Stop al pesce fresco per blocco delle attività della flotta lungo l’Adriatico: attenzione alle etichette Coldiretti Pesca Puglia: "quasi 8 pesci su 10 che arrivano sulle tavole sono stranieri"
Protezione Civile, incendi boschivi: in Puglia effettuati 1851 interventi Territorio Protezione Civile, incendi boschivi: in Puglia effettuati 1851 interventi È quanto emerge dai primi dati sul servizio Antincendio Boschivo
«Aggiornate e rendete pubblico il Profilo della Salute di Andria», lo chiede la consigliera del M5S Grazia Di Bari
23 agosto 2025 «Aggiornate e rendete pubblico il Profilo della Salute di Andria», lo chiede la consigliera del M5S Grazia Di Bari
Abbandono rifiuti ad Andria, 14 notizie di reato e 110 sanzioni amministrative
22 agosto 2025 Abbandono rifiuti ad Andria, 14 notizie di reato e 110 sanzioni amministrative
C'è un nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche per pazienti oncologici
22 agosto 2025 C'è un nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche per pazienti oncologici
Sul sito web della Polizia di Stato il #CalendarioPolizia 2026
22 agosto 2025 Sul sito web della Polizia di Stato il #CalendarioPolizia 2026
Dazi: la stangata di Donald Trump da oltre 1 mld su vino ed olio
22 agosto 2025 Dazi: la stangata di Donald Trump da oltre 1 mld su vino ed olio
11
Anche uomini della Bat nel gruppo social "Mia Moglie "
22 agosto 2025 Anche uomini della Bat nel gruppo social "Mia Moglie"
Inquinamento ad Andria, Barchetta (FdI) all’Amministrazione Bruno: «basta silenzio, vogliamo chiarezza!»
21 agosto 2025 Inquinamento ad Andria, Barchetta (FdI) all’Amministrazione Bruno: «basta silenzio, vogliamo chiarezza!»
Portano via la cassa continua da un distributore di benzina: ladri ancora in azione ad Andria
21 agosto 2025 Portano via la cassa continua da un distributore di benzina: ladri ancora in azione ad Andria
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.