Sull'indice della "Qualità della vita" in Italia, la provincia BAT scende all'86° posto

In un Sud che generalmente fatica come qualità della vita, la provincia di Bari prova a smarcarsi con il resto della Puglia che continua a faticare: il Sole 24 Ore ha reso nota la sua classifica delle province italiane per qualità della vita, come fa da 35 anni in chiusura dell'anno solare. Bari guida le pugliesi, Foggia è sempre l'ultima nella regione, ma con segnali migliori rispetto a un anno fa: è quanto emerge dalla statistica sui dati elaborati dal quotidiano finanziario.Bari è addirittura la prima grande provincia in tutto il Sud Italia: al 65° posto in assoluto, come rimarca il quotidiano spicca negli indicatori climatici, ed è terza nell'indice della solitudine. Tendenzialmente male sia sul fronte della ricchezza e dei consumi che su quello di giustizia e sicurezza, la provincia barese ha come migliore tra i propri indicatori quello di cultura e tempo libero. Con un punteggio complessivo di 533.9 guadagna 4 posizioni in graduatoria, certificando un trend decisamente migliore rispetto alla classifica del 2023.Migliora sensibilmente, rispetto alla graduatoria di un anno fa, la provincia di Foggia, che nel 2023 era addirittura ultima in Italia. Oggi sale dal numero 107 al 99esimo gradino tra le province della penisola, con un punteggio complessivo di 462.7. Male sul fronte della giustizia e sicurezza e su quello di affari e lavoro, la provincia foggiana ha tra i suoi indicatori migliori, o comunque meno severi, demografia, società e salute.perdendo una posizione rispetto al 2023, con un punteggio complessivo di 496,9. Molto male sul fronte ricchezza e consumi (meglio su quello di affari e lavoro) spiccano invece come propri indicatori migliori quello della cultura e tempo libero, ma soprattutto ambiente e servizi e demografia, società e salute. Quella della BAT è la terza provincia pugliese per qualità della vita, dopo Bari e Lecce.