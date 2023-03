Spi e Cgil Bat in piazza a difesa della sanità pubblica. Assemblea ad Andria

In tutte le camere del lavoro della Bat e nelle leghe dei pensionati dello Spi Cgil sono aperte le prenotazioni per partecipare alla manifestazione regionale che si terrà il 31 marzo in piazza Prefettura a Bari a difesa della sanità pubblica. «Nulla sarà più come prima a peggio di prima», è il titolo scelto dalla segreteria regionale dello Spi e dalla Cgil Puglia per la mobilitazione perché il rischio è che, come ha spiegato Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil pugliese "possa venir meno il sistema sanitario nazionale e assieme la capacità di garantire il diritto costituzionale alla salute per tutti"."Saremo in piazza a Bari il 31 marzo, data scelta perché nel 2020, come ha ricordato il nostro segretario generale regionale Gianni Forte, fu indicata come giornata di lutto nazionale per ricordare le vittime del Covid, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sui diritti alle cure e all'assistenza in favore di pensionati e non, per richiedere investimenti sulla sanità pubblica e non tagli. Né tanto meno l'autonomia differenziata che significherebbe non garantire gli stessi livelli assistenziali in tutta Italia", commenta, segretario generale Spi Cgil Bat."Protesteremo contro l'allungamento delle liste d'attesa che portano le persone a pagare i privati per avere delle prestazioni e a rinunciare alle cure se non si ha il denaro necessario. Protesteremo perché i pronto soccorso scoppiano e l'assistenza domiciliare è carente e poi servirebbe una maggiore integrazione tra i medici di medicina generale e gli ospedali per rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti. E noi in particolare dalla Bat abbiamo un altro motivo per protestare: qui il minor rapporto di posti letto per numero di abitanti, un ospedale quello nuovo di Andria ancora sulla carta e Minervino Murge dove è finito l'ospedale di comunità? O ancora il fatto che a Spinazzola, per esempio, mancano i medici di base. Ma potremmo continuare ancora con l'elenco dei problemi", dichiara, segretario generale Cgil Bat.Per spiegare le ragioni della manifestazione intanto si stanno svolgendo delle assemblee con i pensionati e dei comitati direttivi di lega in tutte le sedi dello Spi, nei giorni scorsi nella Camera del lavoro di Andria è stato spiegato perchè il disegno di legge per l'Autonomia differenziata potrà procurare danni irreparabili alla sanità pubblica e per questo è importante unire le voci e farsi sentire con un forte e secco "no" nella manifestazione a Bari.