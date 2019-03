Si riunisce l'assemblea provinciale del Partito Democratico

E' in programma perl'assemblea del PD Bat, su convocazione del presidente provinciale, avv. Giovanna Bruno. Ci si torna ad incontrare dopo l'intensa fase congressuale che ha portato Nicola Zingaretti, a larga maggioranza, a essere proclamato segretario nazionale del PD.La relazione su analisi del voto e racconto della direzione nazionale dello scorso 17 marzo saranno affidati al segretario provinciale dott. Pasquale Di Fazio."In questo rinnovato momento di entusiasmo e di nuovo slancio per il Partito Democratico, ho ritenuto opportuno convocare l'assemblea alla presenza dei più alti rappresentanti istituzionali del territorio: l'on. Francesco Boccia, la sen. Assuntela Messina e l'europarlamentare Elena Gentile.Dobbiamo tutti recuperare l'appartenenza a questo partito e incarnare nelle nostre comunità il senso del riscatto politico, per poter contrastare, con competenza e determinazione, il pericoloso governo giallo-verde.Dobbiamo riappropriarci dei temi, quelli veri, quelli importanti per il nostro Paese e quelli specifici delle nostre Comunità. E dobbiamo farlo attraverso lo strettissimo rapporto con i ns parlamentari, che devono poterci descrivere quanto avviene nelle aule del governo, quali meccanismi vengono mossi per difendere le nostre istanze, i nostri bisogni.Un partito percepito come lontano dal Paese reale, ci ha portato a gravi divisioni interne, a tutto vantaggio dell'avanzata del populismo, del razzismo, della superficialità diffusa. Dobbiamo cambiare rotta. Tutti.Anche le prossime assemblee in programma, d'intesa col segretario provinciale, vedranno la partecipazione degli altri nostri rappresentati istituzionali, dai consiglieri regionali del territorio ai consiglieri provinciali, dai consiglieri e assessori cittadini ai segretari di circolo, indispensabili nel lavoro capillare di rilancio del partito che stanno quotidianamente portando avanti".Queste le dichiarazioni delche apre la partecipazione all'assemblea a tutti coloro che volessero dare il proprio contributo di idee e di valori per rendere competitivo e credibile il PD, in questa delicata fase politica che il Paese sta attraversando."La fase congressuale, partecipata e intensa, ha dato ancora una volta prova di grande vitalità del nostro partito, in tutto lo stivale. Il Presidente nazionale on. Gentiloni, ha richiamato al senso di responsabilità dell'assemblea nazionale e, aggiungo, via via a tutti gli organismi del partito, compresa la nostra assise provinciale.Nei 10 comuni della Bat lavoreremo per rafforzare il più possibile la presenza e l'azione del PD, rendendoci competitivi in vista di tutti gli importanti e imminenti appuntamenti elettorali. Dobbiamo fare lavoro di coinvolgimento di forze sane e di convincimento della bontà delle nostre proposte politiche.Dobbiamo essere partito guida, mettendo da parte personalismi e becere divisioni. Noi crediamo che il 3 marzo si sia davvero aperta una nuova stagione per il PD e vogliamo esserne protagonisti, ciascuno per il ruolo che occupa, dal militante semplice – quanto mai indispensabile – a chi ci rappresenta a più livelli".Questo il commento del