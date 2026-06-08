Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Vita di città

Rifiuti, la Regione premia i comuni virtuosi: oltre 138 mila euro ad Andria contributo più alto di Puglia

L'Ager eroga finanziamenti alle realtà che hanno superato il 65 percento di differenziata

Andria - lunedì 8 giugno 2026 6.49

Un importante sostegno economico per premiare l'impegno dei territori nella gestione dei rifiuti. L'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha ufficializzato, con la determina n. 137 del 3 giugno 2026, l'impegno e la liquidazione di un milione di euro destinato ai comuni pugliesi che hanno raggiunto risultati eccellenti nella raccolta differenziata.

​Dall'elenco dei comuni beneficiari, elaborato sulla base dei dati 2024 validati da ARPA Puglia, emerge con particolare rilievo la posizione di Andria. La città si è aggiudicata il contributo più elevato tra quelli assegnati, ricevendo una somma superiore ai 138 mila euro, a testimonianza dei significativi traguardi raggiunti in termini di efficienza nel ciclo di gestione dei rifiuti. A Barletta 38 mila e 500 mentre a Trani poco più di 50 mila.

​Il finanziamento complessivo di un milione di euro attinge al "Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti", istituito dalla Legge Regionale n. 67/2018.

​In base a una specifica delibera del Comitato dei Delegati di AGER (n. 11 del 30 dicembre 2025), l'Agenzia ha scelto di concentrare le risorse esclusivamente sulla "Linea di Finanziamento B" (LFB). Tale linea è dedicata a ridurre il costo del servizio di igiene urbana per gli utenti dei comuni che, nell'anno di riferimento (2024), hanno registrato percentuali di raccolta differenziata superiori al 65%. Per garantire un'equa distribuzione, il piano di riparto ha inoltre previsto una quota di contributo minimo pari a 1.000 euro per ogni ente destinatario.

​Con questo atto, firmato dal Direttore Generale di AGER, avv. Angelo Pansini, l'Agenzia conferma la volontà di sostenere concretamente gli enti locali pugliesi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali. La riduzione dei rifiuti non avviati a riciclaggio rimane, infatti, il criterio cardine per valutare l'efficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti in tutta la regione, trasformando le buone pratiche ambientali in un risparmio economico diretto per i cittadini.
  • Raccolta Differenziata
Questa sera la proclamazione di Giovanna Bruno a Sindaco della Città di Andria
8 giugno 2026 Questa sera la proclamazione di Giovanna Bruno a Sindaco della Città di Andria
Photomaarc 2026 I luoghi dell'educazione 1925/1945: 1° premio a Nicola Colella per "Casa della GIL oggi Scuola media "Padre N. Vaccina, 1940 "
8 giugno 2026 Photomaarc 2026 I luoghi dell'educazione 1925/1945: 1° premio a Nicola Colella per "Casa della GIL oggi Scuola media "Padre N. Vaccina, 1940"
Altri contenuti a tema
Raccolta differenziata, pubblicato l’Avviso a favore dei Comuni virtuosi per il potenziamento del servizio Enti locali Raccolta differenziata, pubblicato l’Avviso a favore dei Comuni virtuosi per il potenziamento del servizio La Regione ha stanziato 4 mln di euro, finanziati attraverso economie di bilancio nell’ambito dell’Azione 6.1 del POC Puglia 2014-2020
Raccolta differenziata, pubblicato un avviso per potenziare il servizio Raccolta differenziata, pubblicato un avviso per potenziare il servizio Rivolto ai comuni virtuosi della Regione Puglia
Raccolta differenziata e lotta agli sprechi: è disponibile on line il quaderno “La Puglia che fa la differenza!” Enti locali Raccolta differenziata e lotta agli sprechi: è disponibile on line il quaderno “La Puglia che fa la differenza!” Un progetto dell’Assessorato regionale all’Ambiente
Ad Andria picco del 76% di raccolta differenziata, +0.8 punti rispetto al 2025 Ad Andria picco del 76% di raccolta differenziata, +0.8 punti rispetto al 2025 Tra i capoluoghi pugliesi quello con il maggiore risultato
Servizio raccolta rifiuti e sicurezza lavoratori: FIL Puglia e RSA contro Gial Sieco, Impregico e Comune di Andria Attualità Servizio raccolta rifiuti e sicurezza lavoratori: FIL Puglia e RSA contro Gial Sieco, Impregico e Comune di Andria Chiesto l'intervento del Prefetto: "Senza risposte adeguate ci sarà sciopero"
Andria ancora invasa dai rifiuti dei fuochi d'artificio: la denuncia dell'associazione "Io Ci sono!" Andria ancora invasa dai rifiuti dei fuochi d'artificio: la denuncia dell'associazione "Io Ci sono!" Critiche al servizio raccolta rifiuti: "Pessimo servizio d'igiene"
Dal 28 novembre il centro di raccolta comunale dei rifiuti resterà chiuso Attualità Dal 28 novembre il centro di raccolta comunale dei rifiuti resterà chiuso In attesa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento
1 Cassoni per la raccolta degli indumenti usati presi d'assalto: incivili lasciano rifiuti indifferenziati Cassoni per la raccolta degli indumenti usati presi d'assalto: incivili lasciano rifiuti indifferenziati Una situazione a dir poco sconcertante ed anche pericolosa, se si considerano i rilievi di ordine igienico sanitario
Ad Andria un viaggio tra le emozioni, incontro con tre autrici presso la Parrocchia di San Riccardo
7 giugno 2026 Ad Andria un viaggio tra le emozioni, incontro con tre autrici presso la Parrocchia di San Riccardo
Solennità del Corpus Domini, il 7 giugno alle Croci ad Andria
7 giugno 2026 Solennità del Corpus Domini, il 7 giugno alle Croci ad Andria
Sanità nella Bat: "Grazie per chi mi è stato vicino in questo momento delicato della mia vita "
7 giugno 2026 Sanità nella Bat: "Grazie per chi mi è stato vicino in questo momento delicato della mia vita"
Festa dell'Arma dei Carabinieri, Colonnello Galasso: "La libertà non è un dono: è conquista "
7 giugno 2026 Festa dell'Arma dei Carabinieri, Colonnello Galasso: "La libertà non è un dono: è conquista"
Inaugurata la nuova sede provinciale BAT della Federazione Gilda Unams – Gilda degli Insegnanti
7 giugno 2026 Inaugurata la nuova sede provinciale BAT della Federazione Gilda Unams – Gilda degli Insegnanti
Da Parmenide all’algoritmo: un percorso sul destino dell’Occidente nell’ebook del ricercatore andriese Riccardo Maria Santovito
6 giugno 2026 Da Parmenide all’algoritmo: un percorso sul destino dell’Occidente nell’ebook del ricercatore andriese Riccardo Maria Santovito
Scende dalla moto per defecare all'ingresso di un'abitazione: zozzone immortalato dalle telecamere
6 giugno 2026 Scende dalla moto per defecare all'ingresso di un'abitazione: zozzone immortalato dalle telecamere
Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: domenica 7 giugno Santa Messa e processione per le vie cittadine
6 giugno 2026 Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: domenica 7 giugno Santa Messa e processione per le vie cittadine
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.