Riccardo Maria Santovito
Riccardo Maria Santovito
Attualità

Da Parmenide all’algoritmo: un percorso sul destino dell’Occidente nell’ebook del ricercatore andriese Riccardo Maria Santovito

A 32 anni, il dottorando a Ca' Foscari corona il suo sogno nel cassetto con un ebook sospeso tra metafisica e tecnologia

Andria - sabato 6 giugno 2026 12.29
La passione per le domande grandi e scomode non è qualcosa che si improvvisa. Per Riccardo Maria Santovito, oggi trentaduenne ricercatore, è un fuoco nato tra i banchi del Liceo Classico "Carlo Troya" di Andria. Lì, dove i libri più complessi non erano un dovere ma la scoperta di un mondo nuovo, ha preso forma un'idea che oggi trova la sua coronazione ideale nella pubblicazione del suo primo ebook su Amazon.
Un traguardo che non è solo un punto d'arrivo accademico, ma il manifesto umano di un ragazzo della nostra terra che ha saputo viaggiare nel cuore dell'Europa senza mai smarrire la propria bussola interiore.

A 19 anni, la fame di conoscenza spinge Riccardo a lasciare Andria per l'Università Ca' Foscari a Venezia, attratto da un dipartimento di filosofia intriso dell'eredità di maestri straordinari come Emanuele Severino. Proprio nell'ateneo lagunare consegue la laurea triennale in Storia e Filosofia, per poi proseguire gli studi con una magistrale in Scienze Filosofiche, scegliendo di caratterizzare il suo percorso arricchendolo con esami di stampo politologico. Questa solida formazione umanistica e multidisciplinare è stata il motore che lo ha spinto a continuare ininterrottamente sulla strada della ricerca.
Da lì è iniziato un percorso cosmopolita e ricchissimo: Venezia, Milano, Londra, Bruxelles, Lisbona e quella Parigi vissuta a 23 anni con lo stupore di chi vede le proprie idee conquistare lo spazio europeo.
Oggi, come dottorando in Economia e Management sempre a Ca' Foscari, Riccardo unisce la concretezza dell'innovazione al rigore dell'indagine filosofica. Ma il legame con Andria resta un punto fermo, un ritorno costante agli affetti e a quelle radici che, inevitabilmente, hanno segnato anche il suo modo di guardare il mondo.
La scintilla che ha trasformato il sogno in un libro digitale nasce da un progetto recente: MacroTech Lab, la newsletter curata da Riccardo e focalizzata su mercati e innovazione tecnologica. Dialogando con i lettori di Intelligenza Artificiale, realtà aumentata e fake news, il ricercatore andriese ha intercettato un'esigenza profonda e urgente. Dietro le ansie per un futuro sempre più tecnologico si nascondono, in realtà, le antichissime domande della metafisica: Cos'è reale? Esiste ancora una coscienza, nell'era degli algoritmi?
Da qui l'urgenza di "chiudere il cerchio" con un testo — intitolato Che cosa significa essere? Storia della metafisica occidentale da Parmenide a Hegel — strutturato come un vero e proprio viaggio mentale e cronologico. Il libro guida il lettore attraverso la storia del pensiero occidentale, da Parmenide fino a Hegel, dimostrando che le risposte cambiano a seconda delle epoche, ma il bisogno di chiedersele resta immutato.
Di fronte a un Occidente che si interroga sul proprio destino, stretto tra la smaterializzazione digitale e la perdita di punti di riferimento, la risposta di Riccardo Maria Santovito non è una formula teorica, ma un richiamo alla responsabilità. Il suo è un invito esplicito rivolto alle nuove generazioni: sviluppare una forte coscienza critica. Avere coscienza di sé, delle proprie radici e della complessità della realtà è l'unico vero scudo per orientarsi nel futuro senza farsi travolgere dagli algoritmi.
  • università
  • Riccardo Maria Santovito
Scende dalla moto per defecare all'ingresso di un'abitazione: zozzone immortalato dalle telecamere
6 giugno 2026 Scende dalla moto per defecare all'ingresso di un'abitazione: zozzone immortalato dalle telecamere
Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: domenica 7 giugno Santa Messa e processione per le vie cittadine
6 giugno 2026 Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: domenica 7 giugno Santa Messa e processione per le vie cittadine
Altri contenuti a tema
Civita (Lega): "Polo universitario ad Andria. Perchè solo adesso se ne parla?" Politica Civita (Lega): "Polo universitario ad Andria. Perchè solo adesso se ne parla?" "Come pensiamo di trattenere i giovani, se non concretizziamo neanche quelle cose che potremmo fare per loro?"
“L’Università ad Andria?”: ABC lancia la sfida per il futuro della città Politica “L’Università ad Andria?”: ABC lancia la sfida per il futuro della città Venerdì 27 febbraio, presso il Food Policy Hub, un incontro pubblico per discutere di formazione, riqualificazione e nuove opportunità per il territorio
Emozioni e Business: gli Studenti dell’ITT Jannuzzi "Progettano il Futuro tra Etica e Impresa" Scuola e Lavoro Emozioni e Business: gli Studenti dell’ITT Jannuzzi "Progettano il Futuro tra Etica e Impresa" Oggi incontro formativo tenuto dall’Università di Foggia
L'Ateneo dauno sarà protagonista l'8 gennaio ad Andria di una intensa giornata di lavori Scuola e Lavoro L'Ateneo dauno sarà protagonista l'8 gennaio ad Andria di una intensa giornata di lavori L'Università della Capitanata ritorna a investire su Andria, portando la ricerca scientifica sul territorio
Elena Memeo, giovane addetta alla sicurezza al Senato della Repubblica, laureatasi alla "Sapienza" con 110 e lode Elena Memeo, giovane addetta alla sicurezza al Senato della Repubblica, laureatasi alla "Sapienza" con 110 e lode La 23enne neo dottoressa è stata festeggiata da amici e colleghi, ma soprattutto da papà Franco, mamma Giusy con i fratelli Michele e Giampiero
Le professioni del futuro protagoniste ad Andria: focus su Omnichannel Marketing & Sales Manager e Design Industriale Vita di città Le professioni del futuro protagoniste ad Andria: focus su Omnichannel Marketing & Sales Manager e Design Industriale Momento di confronto sulle nuove figure professionali richieste dal mercato del lavoro e sulle opportunità per le imprese locali
Un tirocinio universitario presso la Comunità “Senza Sbarre” a Castel del Monte Un tirocinio universitario presso la Comunità “Senza Sbarre” a Castel del Monte Una studentessa di Sociologia e Criminologia all’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” ha narrato questa esperienza
Diritto allo studio, in Puglia c'è la copertura per tutti gli eventi diritto Vita di città Diritto allo studio, in Puglia c'è la copertura per tutti gli eventi diritto 20 milioni di euro per universitario e terziario
Classifica qualità della vita, BAT 105esima: le opinioni di tre giovani del territorio
6 giugno 2026 Classifica qualità della vita, BAT 105esima: le opinioni di tre giovani del territorio
Torna ad Andria il Festival della Disperazione
6 giugno 2026 Torna ad Andria il Festival della Disperazione
Piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa: 200mila persone richiamate
6 giugno 2026 Piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa: 200mila persone richiamate
Il presidente Sergio Mattarella ad Andria il 12 luglio a 10 anni dalla strage ferroviaria
5 giugno 2026 Il presidente Sergio Mattarella ad Andria il 12 luglio a 10 anni dalla strage ferroviaria
Lunedì la proclamazione del sindaco di Andria Giovanna Bruno
5 giugno 2026 Lunedì la proclamazione del sindaco di Andria Giovanna Bruno
Preoccupazione tra i dipendenti Asl Bt per il rogo di macchine all'interno del parcheggio del "Dimiccoli "
5 giugno 2026 Preoccupazione tra i dipendenti Asl Bt per il rogo di macchine all'interno del parcheggio del "Dimiccoli"
Rinnovo carte d’identità, aperture straordinarie a giugno
5 giugno 2026 Rinnovo carte d’identità, aperture straordinarie a giugno
Ecco il nuovo logo del comprensivo Pertini-Oberdan di Andria
5 giugno 2026 Ecco il nuovo logo del comprensivo Pertini-Oberdan di Andria
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.