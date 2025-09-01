Sindaca Bruno
Sindaca Bruno
Politica

Scintille Bruno-Vurchio in aula, l'opposizione a Andria: "Volano gli stracci, Pd a casa"

Comunicato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare, Movimento Pugliese e Generazione Catuma

Andria - lunedì 1 settembre 2025 11.42 Comunicato Stampa
A seguire comunicato stampa congiunto a firma delle segreterie dei seguenti partiti e movimenti politici: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare, Movimento Pugliese e Generazione Catuma.

"Tra Bruno e Vurchio volano gli stracci e accuse gravi: disastro Pd, andate a casa"

Lo scontro avvenuto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale tra la sindaca Giovanna Bruno e il presidente Giovanni Vurchio, pur se a distanza, probabilmente segna un punto di non ritorno per la maggioranza.

La sindaca ha accusato il presidente di bloccare il percorso sulla piscina comunale; Vurchio, dati alla mano, ha replicato definendo tali affermazioni infondate e lesive della credibilità istituzionale.

Per non parlare del venir meno del numero legale che ha impedito la trattazione di importanti provvedimenti urbanistici.

Senza entrare nel merito delle questioni - seppur in più di una occasione ci siamo opposti a quello che sembrava un vero e proprio affidamento diretto per la riapertura della piscina comunale a pochi mesi dal voto - invitiamo i due attori di questa diatriba ad essere ancora più chiari ed a rivolgersi nelle sedi opportune. Cosa vuol dire, infatti, che c'è chi confonde l'interesse pubblico con quello privato?
Ed ancora quando Vurchio scrive che c'è chi lavora per il bene della città e chi usa le istituzioni per fini personali a cosa allude?

È evidente che non si tratta più di un confronto politico interno, ma di una contrapposizione frontale tra le due massime cariche cittadine, che mina alla radice la capacità di governo della coalizione. E che, soprattutto, offre uno spaccato inquietante di come parrebbe intesa la gestione della cosa pubblica dal PD e dall'Amministrazione Bruno.

In questo duello, la sindaca mostra un atteggiamento volto più alla ricerca di capri espiatori che alla soluzione dei problemi, mentre il presidente rivendica il rispetto di regole e procedure. Una spaccatura insanabile, che trasforma il Consiglio Comunale in un campo di battaglia personale e lascia i cittadini senza risposte.

La maggioranza appare dunque logorata e decotta, incapace di trovare unità e di occuparsi dei reali bisogni della città. Andria non merita un'Amministrazione ostaggio di liti intestine e di lotte per la legittimazione personale: merita una guida responsabile, che metta al centro la comunità e non gli equilibri di potere.

È ora di andare a casa e chiedere scusa alla città.

  • giovanna bruno
Contrasto Bruno-Vurchio, l'integruppo consiliare: "Violati i principi di correttezza istituzionale "
1 settembre 2025 Contrasto Bruno-Vurchio, l'integruppo consiliare: "Violati i principi di correttezza istituzionale"
Angela Ludovico lascia il gruppo del PD in consiglio provinciale: "Proseguo da indipendente nel centrosinistra "
1 settembre 2025 Angela Ludovico lascia il gruppo del PD in consiglio provinciale: "Proseguo da indipendente nel centrosinistra"
Altri contenuti a tema
Contrasto Bruno-Vurchio, l'integruppo consiliare: "Violati i principi di correttezza istituzionale" Contrasto Bruno-Vurchio, l'integruppo consiliare: "Violati i principi di correttezza istituzionale" Nota a firma di Michele Coratella, Vincenzo Coratella, Michele Di Lorenzo e Gianluca Grumo
Lettera del sindaco Bruno alla Fidelis Andria: «Siamo sempre al vostro fianco» Sport Lettera del sindaco Bruno alla Fidelis Andria: «Siamo sempre al vostro fianco» In occasione dell'avvio della stagione sportiva, che partirà il 1° settembre con la Coppa Italia
Addio a Mariagrazia Vitobello, l'abbraccio del sindaco Bruno Vita di città Addio a Mariagrazia Vitobello, l'abbraccio del sindaco Bruno La professoressa di Barletta è morta dopo un malore e alcuni giorni di ricordi in ospedale
Il commosso addio del Sindaco di Andria ad Antonio, Sandro e Vincenzo Attualità Il commosso addio del Sindaco di Andria ad Antonio, Sandro e Vincenzo Le parole di Giovanna Bruno in occasione del funerale dei tre ciclisti
1° Maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Il messaggio del Sindaco Giovanna Bruno Attualità 1° Maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Il messaggio del Sindaco Giovanna Bruno Un pensiero alla città: "Buona festa a tutti"
Bretella Sud: il Sindaco formalizza le sue richieste a Regione e Provincia Vita di città Bretella Sud: il Sindaco formalizza le sue richieste a Regione e Provincia Bruno: "Auspico il rispetto della volontà della comunità andriese"
Centrodestra di Andria: «Il Sindaco Bruno avvia la campagna elettorale nei saloni parrocchiali» Centrodestra di Andria: «Il Sindaco Bruno avvia la campagna elettorale nei saloni parrocchiali» Intervento di Liberali e Riformisti, Fratelli d'Italia, Lega, Io Sud, Generazione Catuma, UDC
La Presidente della F.I.D.A.P.A. Giovanna Bruno celebra la “Giornata del Grazie” Associazioni La Presidente della F.I.D.A.P.A. Giovanna Bruno celebra la “Giornata del Grazie” L’iniziativa si terrà, giovedì 16 gennaio, in un rinomato locale cittadino
Inizio dell'anno scolastico, il messaggio del vescovo di Andria a studenti e insegnanti
1 settembre 2025 Inizio dell'anno scolastico, il messaggio del vescovo di Andria a studenti e insegnanti
Se n'è andato l'avvocato andriese Emanuele Liddo, "Toga di platino " a Pescara
1 settembre 2025 Se n'è andato l'avvocato andriese Emanuele Liddo, "Toga di platino" a Pescara
Storie di paternità ritrovate e riconciliazioni familiari nel libro "Una vita senza sbarre " di Giannicola Sinisi
1 settembre 2025 Storie di paternità ritrovate e riconciliazioni familiari nel libro "Una vita senza sbarre" di Giannicola Sinisi
Lezioni di leggerezza: Filippo Losito presenta ad Andria il suo nuovo libro tra scienza, umorismo e buonumore
1 settembre 2025 Lezioni di leggerezza: Filippo Losito presenta ad Andria il suo nuovo libro tra scienza, umorismo e buonumore
Piano Triennale delle Opere Pubbliche: ecco i provvedimenti che cambieranno il volto di Andria
31 agosto 2025 Piano Triennale delle Opere Pubbliche: ecco i provvedimenti che cambieranno il volto di Andria
Centrosinistra al Comune di Andria: "Piena fiducia al Sindaco Giovanna Bruno "
31 agosto 2025 Centrosinistra al Comune di Andria: "Piena fiducia al Sindaco Giovanna Bruno"
Fare politica insieme alle persone: l'ex sindaco Antonio Decaro presenta ad Andria il suo libro "Vicino "
31 agosto 2025 Fare politica insieme alle persone: l'ex sindaco Antonio Decaro presenta ad Andria il suo libro "Vicino"
Gravi le condizioni di un uomo finito fuori strada con il suo camion sulla Corato Andria
31 agosto 2025 Gravi le condizioni di un uomo finito fuori strada con il suo camion sulla Corato Andria
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.