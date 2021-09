Sciopero di 24 ore per venerdì 17 settembre alla Ferrotramviaria

La Segreteria regionale della Puglia dell'Organizzazione sindacale OR.S.A. Ferrovie ha proclamato uno sciopero di 24 ore, per domani, venerdì 17 settembre 2021. Pertanto, Ferrotramviaria informa che la programmazione delle corse potrebbe subire cancellazioni e/o variazioni.L'astensione dal lavoro avverrà nel rispetto delle prescritte fasce di garanzia e durante l'astensione saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi indispensabili cosi come previste dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi vigenti.Le fasce di garanzia prescritte per la Ferrotramviaria sono dalle 5,00 alle 8,00 e dalle 12,00 alle 15,00.