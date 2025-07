Nuovo finanziamento di 2mln e 600mila euro per la tratta ferroviaria dell'abitato di Andria

Buone notizie giungono da Bari in tema di mobilità ferroviaria per la città di Andria. La giunta regionale, nella seduta di questa mattina, lunedì 7 luglio ha stabilito di procedere ad una integrazione per la Ferrotramviaria Bari – Barletta.L'ulteriore finanziamento riguarda l'intervento per i "Lavori di attrezzaggio con impianti di segnalamento e sicurezza, telecomunicazioni, informazioni al pubblico, diffusione sonora, luce e forza motrice, condizionamento, antincendio e telesorveglianza della fase 1 del PPM di Andria estesa Andria sud - Andria nord e revamping del sistema STI (Sistema Telefonia Integrato) della linea ferroviaria Bari Barletta, a valere sulle risorse finanziarie del POC Puglia 2014-2020 – Asse VII – Azione 7.1, avente come beneficiario finale la società Ferrotramviaria SpA, per l'importo aggiuntivo di 2.600.000 euro, a seguito di aggiornamento della proposta progettuale.