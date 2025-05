Ferrotramviaria, progetto di interramento: il sopralluogo dei consiglieri comunali di Andria

Sopralluogo nel cantiere di Ferrotramviaria questa mattina da parte dei Consiglieri Comunali su richiesta del Presidente del Consiglio Giovanni Vurchio, all'Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia. Presente l'Assessore Debora Ciliento e funzionari del settore Trasporti della Regione Puglia ed una delegazione tecnica di Ferrotramviaria, insieme al Sindaco Giovanna Bruno e parte della Giunta comunale.«E' una iniziativa finalizzata alla ricognizione dello stato di attuazione dell'opera – precisa il Presidente del Consiglio – Come amministratori di una città in fase i cambiamento siamo chiamati a conoscere ed approfondire direttamente quanto sta accadendo in città, in primis lo stato di avanzamento dei lavori per un confronto con i referenti tecnici e istituzionali presenti. Siamo ormai verso la consegna degli stessi e quindi era opportuno che questa visita ci fosse. che questa visita avvenisse È un'opera di grande portata, bisognerà vedere adesso l'impatto in termini di servizi sul territorio. Auspichiamo tutti che questa struttura possa appunto accorciare le distanze e soprattutto ridurre i tempi, sia di attesa de treni sia i tempi per raggiungere le destinazioni».«Il termine dei lavori del grande progetto, quindi lavori che riguardano sia le rifiniture della città sia l'interramento, è il 30 settembre – assicura l'Assessore Ciliento - A questi però si aggiungeranno i tempi relativi alla trazione elettrica di tutti i sistemi di sicurezza e quindi tutte le autorizzazioni per il passaggio dei treni, che speriamo sia per gli inizi del 2027. Ovviamente ci sarà tutto il 2026 proprio per lavorare su quelle che sono le tecnologie di sicurezza che sappiamo benissimo sono cambiate nel tempo anche dopo l'incidente ha avuto certamente su questo territorio. E' un lavoro molto delicato e sofisticato che ha bisogno dei suoi tempi».«Il grosso delle attività ormai è completo, mancano praticamente le finiture esterne – spiega l'ing. Pio Fabietti, responsabile del progetto Ferrotramviaria - Come si può vedere anche girando per la città, ormai i passaggi a livello sono un ricordo lontano. Stiamo sistemando le finiture dei marciapiedi e delle piste ciclabili, delle rotatorie...ancora qualche disagio ma è per poco. Entro fine settembre l'opera sarà consegnata. Seguirà poi tutta la parte elettrica».