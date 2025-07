Sanità, manifestazione d'interesse alla mobilità Intra regionale

Powered by

In esecuzione dell'Accordo Regione Puglia - OO.SS. Comparto Sanità, a partire dalla data odierna ed entro, e non oltre, le ore 18 del 21 luglio, è possibile partecipare alla Manifestazione di interesse alla Mobilità Intra-Regionale del Personale del Comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una delle seguenti Aziende: Asl Ba, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Br, Asl Ta, AOU Policlinico Bari, AOU RR. Foggia, IRCCS Tumori "Giovanni Paolo" Bari e IRCCS "S. De Bellis" Castellana Grotte.

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica collegandosi al seguente sito internet: https://aslbat.concorsismart.it/.

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

Si precisa che tale Manifestazione di interesse rappresenta, nei fatti, una mera ricognizione per un quadro dei potenziali partecipanti alla successiva procedura di mobilità, al fine di consentire all'Asl Bt di attivare successivamente il Bando di mobilità che, per tutte le aziende coinvolte, sarà in capo all'Asl Bt.

Si chiarisce, inoltre, che chi non presenta la domanda relativa alla manifestazione di interesse, potrà, in ogni caso, partecipare al successivo Avviso di Mobilità Intra-Regionale del Personale del Comparto Sanità, così come i candidati che hanno presentato la domanda alla manifestazione di interesse dovranno, ad ogni buon conto, presentare sempre una nuova istanza nel rispetto dei modi, termini e requisiti indicati nel bando medesimo.