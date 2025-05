Visita dei consiglieri comunali nei cantieri di Ferrotramviaria

Il prossimo mercoledì 28 maggio, alle ore 9,30 i Consiglieri Comunali della città di Andria si recheranno in visita istituzionale nei cantieri di Ferrotramviaria nelle stazioni di Andria Centro, Andria Nord e Andria Sud.L'evento nasce da una richiesta della Presidenza del Consiglio Comunale di Andria all'Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia che lo ha immediatamente accolto.«E' una iniziativa finalizzata alla ricognizione dello stato di attuazione dell'opera ed è aperta alla partecipazione dell'intera assise consiliare – precisa il Presidente del Consiglio, dott. Giovanni Vurchio – Come amministratori di una città in fase i cambiamento siamo chiamati a conoscere ed approfondire direttamente quanto sta accadendo in città, in primis lo stato di avanzamento dei lavori per un confronto con i referenti tecnici e istituzionali presenti».