“Il ritmo delle nuvole” romanzo di Marianna Montenero

Sabato 19 luglio 2025 alle ore 20,00, nel cortile della Chiesa Gesù Crocifisso di Andria, sarà presentato il romanzo " Il ritmo delle nuvole" di Marianna Montenero. L'incontro sarà moderato da Mina Rutigliano e intervallato da alcune letture curate dalla prof.ssa Lia Maino.Il romanzo ambientato ai giorni nostri, tra borghi di Puglia e Lucania (Bovino e Sant'Angelo Le Fratte) con un cameo sulla città di Trani, narra le vicende di un giovane songwriter, che ha raggiunto il successo dopo tanti sacrifici e vede il suo amore per la musica colpito dal plagio di un suo pezzo da parte della sua ex ragazza. Mettendo da parte la rabbia e nel ricordo della nonna che l'ha cresciuto, Daniel avvierà un progetto musicale parallelo alla sua professione da cui deriveranno coincidenze che cambieranno la sua e la vita di molti.Dedicato a chi non c'è più, il libro indaga i poteri dei buoni sentimenti e del legame indissolubile con chi abbiamo amato, inoltre, vuole mettere in luce la ricchezza umana, storica e ambientale delle piccole comunità del Sud. Non di meno il libro è un omaggio alla radio e ad artisti unici che hanno caratterizzato il panorama musicale degli anni passati.L'autrice Marianna Montenero è insegnante nelle scuole medie e scrive per lo più romanzi e favole. Ha pubblicato la raccolta di poesie "Briciole a colori" e il romanzo breve "Bianche ali" e con " La strada bagnata" ha ottenuto riscontro su Amazon come autrice indipendente.