Sanità, intervista a Zingaro RSU Asl Bt: «Welfare e assunzioni: la nostra sfida arriva sui tavoli della Regione Puglia»

Il clima nelle relazioni sindacali dell'Asl Bt segna una svolta decisiva. Dopo il, abbiamo incontrato il Presidente della Rappresentanza Sindacale Unitaria,, per approfondire la strategia unitaria che laintende portare all'attenzione dell'Azienda e dei vertici regionali. Un segnale di dialogo importante, a poche ore dalla nomina da parte del Presidente della giunta regionaledel nuovoe dal saluto alla, che il parlamentino sindacale ringrazia per il lavoro svolto in questi anni di direzione della Asl della provincia Barletta Andria Trani.«L'obiettivo è ridare dignità e autorevolezza alla RSU. Non vogliamo più limitarci a rincorrere le emergenze, ma puntiamo a unaAbbiamo approvato un piano d'azione che mette al centro il benessere dei lavoratori e l'efficienza dei servizi. Per fare questo, però, serve forza: per questo ho chiesto ufficialmente aSolo parlando con una voce sola possiamo essere un interlocutore che l'Azienda e le istituzioni superiori non possono ignorare».«Esattamente. A nome di tutti i lavoratori dell'Asl Bt, chiedo ufficialmente unNon è più accettabile che un diritto legato al benessere e alla dignità di chi opera quotidianamente nelle nostre strutture sia oggetto di incertezze. Chiediamo che. È un'istanza che arriva da ogni singolo dipendente della nostra Azienda Sanitaria e che merita unacome anche un'altra nota che abbiamo ricevuto proprio in questi giorni: una proposta formale da parte di un numeroso gruppo di dipendenti. Si tratta di una nota che abbiamo indirizzato al Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Dimatteo ed alla RSU, con cui si richiede l'La proposta suggerisce di partire con un progetto pilota presso l. È un segnale forte di innovazione e attenzione all'ambiente che accolgo con grande favore. Come Presidente della RSU, sosterrò questa iniziativa anche con il neo Dg Di Bella, perché posiziona l'Asl Bt come un'amministrazione all'avanguardia, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica. È la dimostrazione che i lavoratori dell'Asl Bt sono pronti per il futuro e noi abbiamo il dovere di accompagnarli».«La frammentazione sindacale è un vantaggio solo per chi vuole mantenere lo status quo. La firma congiunta suChiediamo una revisione delche risponda alle reali necessità dei reparti. Nell'immediato, proponiamo la proroga dei contratti a tempo determinato per garantire la continuità dei servizi estivi, la valorizzazione del personale interno tramite manifestazioni d'interesse e l'avvio delle stabilizzazioni per i precari. È un pacchetto completo per il futuro della nostra sanità».«La risposta è stata eccezionale. Se oggi possiamo presentare queste proposte, è grazie al contributo incessante di tutti i componenti della RSU. In particolare, desidero ringraziare pubblicamente il-ed insieme ad egli gliche ha saputo coordinare i lavori in aula con grande equilibrio su mio mandato, permettendoci di arrivare a questa sintesi unitaria».«Mi aspetto pragmatismo e ascolto. La RSU, con il supporto operativo di ogni singolo delegato, ha tracciato una rotta chiara. Mi auguro che la firma congiunta tra la RSU e tutte le sigle sarà il sigillo della nostra compattezza: siamo pronti a sostenere queste proposte con determinazione per il bene di tutti i lavoratori dell'Asl Bt,per una».