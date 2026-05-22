Sabato 23 maggio 2026, torna anche in Puglia la "Notte Europea dei Musei"

Sabato 23 maggio 2026, in occasione della Notte Europea dei Musei, i luoghi della cultura afferenti al Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia prolungheranno eccezionalmente gli orari di apertura al pubblico, al prezzo simbolico di 1 Euro.

Aperture straordinarie, visite guidate, musica, osservazioni astronomiche e tanto altro saranno i protagonisti dell'evento europeo quest'anno giunto alla sua 22esima edizione.



Tra le numerose iniziative in programma:

Il Castello Svevo di Bari, a partire dalle 19.30, ospiterà performances di musica, canti e danze, la pièce teatrale "Noi ragazzi della libertà", talk, sculture, installazioni, dipinti, pitture digitali animate, progetti, modellini, banner, poster, locandine, fotografie e video realizzati dagli studenti del Liceo Artistico e Coreutico "De Nittis – Pascali". I temi di questa festa saranno l'integrazione, la violenza sulle minoranze e il coraggio nel riscatto.



A Castel del Monte la serata dal titolo "Armonie a Castel del Monte" prevede momenti musicali affidati ad un duo di arpa e flauto, visite guidate a cura del personale e una degustazione di prodotti del territorio. Tutto compreso nel biglietto di ingresso serale. In considerazione della concomitanza con la Giornata della Legalità, nel corso della serata sarà inoltre presentato il percorso educativo sviluppato in collaborazione con l'ITT "Sen. Onofrio Jannuzzi" e il Comando Provinciale Carabinieri BAT, dedicato ai temi della responsabilità civica, della partecipazione e della valorizzazione del patrimonio culturale.Apertura straordinaria e visita accompagnata sulle coperture del Castello Svevo di Trani a partire dalle 20.30.



Il Castello Carlo V di Lecce a partire dalle 20.00 aprirà i camminamenti lungo le mura cinquecentesche per una visita guidata sotto il cielo stellato, un'esperienza suggestiva che invita a riscoprire la fortezza da una prospettiva inedita. La visita è soggetta a prenotazione obbligatoria.

A partire dalle 17.00, il Castello di Copertino aprirà eccezionalmente al pubblico il vigneto sui bastioni, con visite guidate a prenotazione obbligatoria.

Presso l'Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia alle ore 20.30 il personale del museo accompagnerà il pubblico in una visita guidata ripercorrendo la storia del museo. Il tour si concluderà con la visita alla parte "sconosciuta" del museo: i depositi, che non solo raccolgono il materiale non esposto, ma sono anche luoghi "vivi", frequentati da studiosi, ricercatori e addetti ai lavori, e quindi parte integrante del museo stesso.



Il Museo archeologico Nazionale "G. Andreassi" e Parco Archeologico di Egnazia propone alle ore 20:00 una visita guidata a cura del Direttore, Fabio Galeandro. A seguire, sguardo verso il cielo per vivere un'affascinante esperienza di osservazione astronomica immersi nell'atmosfera unica della necropoli. Sotto la guida esperta dei divulgatori del Planetario di Bari Sky Skan, si potranno osservare stelle, galassie e pianeti utilizzando telescopi all'avanguardia, scoprendo storie e leggende inedite. Costo osservazione astronomica + visita accompagnata: €7,00 (gratuito per i bambini sotto i 5 anni) + €1,00 biglietto d'ingresso "Notte dei musei" (gratuito per i minori di 18 anni) Prenotazione obbligatoria online: https://bit.ly/3PyBdpF



Il Parco archeologico di Monte Sannace propone una serata dedicata alla scoperta del sito in una dimensione particolarmente suggestiva, tra racconto archeologico e osservazione del cielo notturno. Dalle 19.30 alle 20.30 il direttore del Parco, Savino Gallo, accompagnerà i visitatori in una visita che approfondirà alcuni aspetti della vita quotidiana — e notturna — dell'antica Thuriae, offrendo l'occasione di attraversare le antiche abitazioni in un'atmosfera diversa da quella abituale, valorizzata dalla luce del tramonto e dall'ambientazione serale.

A seguire, dalle 20.30 alle 23.30, il parco ospiterà un'attività di osservazione astronomica in collaborazione con il Planetario di Bari Sky Skan: un percorso pensato per adulti e bambini, che introdurrà i partecipanti ai miti e ai racconti legati alle costellazioni e consentirà poi di osservare il cielo stellato con i telescopi, nella cornice naturale e archeologica dell'acropoli di Monte Sannace. Il costo dell'attività di osservazione astronomica è di 7 euro, a cui si aggiunge 1 euro per l'ingresso al Parco. L'attività è gratuita per i bambini fino a 5 anni. È consigliata la prenotazione.



Presso l'Anfiteatro romano di Lecce, alle 21.30 la Direttrice del sito, Marina Nuovo, accompagnerà i visitatori alla scoperta del sito. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail: Presso l', alle 21.30 la Direttrice del sito, Marina Nuovo, accompagnerà i visitatori alla scoperta del sito. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail: drm-pug.anfiteatrolecce@cultura.gov.it