Salute e sicurezza lavoratori agricoli, protocollo del progetto Sagri

È stato sottoscritto mercoledì 23 luglio il protocollo d'intesa tra i partner del progetto SAGRI che contiene le linee guida per rafforzare la cooperazione e prevenire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in agricoltura in Puglia, Molise, Albania e Montenegro.

Il progetto SAGRI finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic ha coinvolto CIA Puglia, Albanian Agrobusiness Council-Kash, Agricultural technical Institute Of Fier "Rakip Kryeziu", Gal Molise 2000, Ict Cortex – Information Technology, Innovation, Education.

Il protocollo d'intesa promuove le linee guida congiunte su salute e sicurezza in agricoltura e facilita l'allineamento con la legislazione nazionale ed europea in materia di salute e sicurezza nel lavoro agricolo e mira a coinvolgere le parti interessate a livello locale e nazionale per una più ampia attuazione. Un vero e proprio vademecum da seguire per prevenire gli incidenti sul lavoro e tutelare la salute dei lavoratori agricoli. Frutto della collaborazione delle parti, le linee-guida indicano un percorso virtuoso da seguire per affrontare i rischi derivanti dall'attività agricola. Le parti si impegnano anche a condividere le linee guida con gli stakeholder locali.

Hanno sottoscritto il protocollo d'intesa: Danilo Lo Latte – direttore generale CIA Puglia, Endrit Kullaj - Albanian Agrobusiness Council-Kash, Alket Mardanaj - direttore Agricultural technical Institute Of Fier "Rakip Kryeziu", Adolfo Colagiovanni - direttore GAL MOLISE, Zorka Vojinovic - ICT Cortex.