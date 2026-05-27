irrigazione
irrigazione
Territorio

Temperature in forte rialzo: campagne sotto pressione tra irrigazioni, caro gasolio e feritlizzanti

A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia

Puglia - mercoledì 27 maggio 2026 7.00 Comunicato Stampa
Balzo improvviso delle temperature in Puglia, dove oggi, mercoledì 27 maggio, si toccheranno punte fino a 33 gradi a Taranto e Foggia, con effetti immediati sulle campagne e sulle aziende agricole già costrette a fare i conti con l'aumento dei costi di produzione. A lanciare l'allarme è Coldiretti Puglia, che evidenzia come il brusco aumento del caldo di fine maggio stia facendo crescere il fabbisogno idrico delle colture e le spese per irrigazioni, lavorazioni agricole e consumi energetici.

L'ondata di caldo accelera infatti la necessità di irrigare ortaggi, vigneti, frutteti e colture cerealicole proprio mentre il prezzo del gasolio agricolo continua a pesare sui bilanci delle imprese agricole. Secondo Coldiretti Puglia, il caro carburanti incide direttamente sulle irrigazioni, sulle lavorazioni nei campi, sulla gestione delle serre e sul funzionamento quotidiano delle aziende agricole.

A complicare ulteriormente la situazione c'è anche l'aumento del costo dei fertilizzanti, con rincari che stanno mettendo in difficoltà le imprese agricole pugliesi. Coldiretti denuncia aumenti fino all'85% per l'urea, fertilizzante fondamentale per molte colture, mentre il nitrato ammonico è aumentato del 38%.

Una situazione aggravata dalle tensioni internazionali e dall'aumento dei costi energetici, con effetti diretti sui prezzi delle materie prime utilizzate in agricoltura - dice Coldiretti Puglia - con gli aumenti dei costi di produzione che possono arrivare fino al 45%, colpendo soprattutto le aziende più esposte sul fronte delle lavorazioni meccanizzate e dell'irrigazione.

Particolarmente colpite in questa fase sono le colture orticole, i vigneti, i frutteti e il pomodoro da industria, con l'aumento delle temperature che rischia di incidere ulteriormente sui costi di gestione e sulle produzioni. Per Coldiretti Puglia servono interventi urgenti per sostenere le imprese agricole contro gli effetti del clima impazzito e dell'aumento incontrollato dei costi di produzione, a partire dal contenimento del prezzo del gasolio agricolo, dal sostegno ai fertilizzanti e dagli investimenti in sistemi irrigui più efficienti e sostenibili.
  • regione puglia
  • temperatura
  • coldiretti
  • agricoltura
Maxirissa nella notte in viale Virgilio: un uomo in Questura
27 maggio 2026 Maxirissa nella notte in viale Virgilio: un uomo in Questura
Madonna dell'Altomare: una devozione antica che sa parlare al presente
27 maggio 2026 Madonna dell'Altomare: una devozione antica che sa parlare al presente
Altri contenuti a tema
Post voto, Vurchio: "Consegnato ai territori un risultato politico chiaro, che premia esperienze amministrative credibili" Politica Post voto, Vurchio: "Consegnato ai territori un risultato politico chiaro, che premia esperienze amministrative credibili" Nota del consigliere regionale del Partito Democratico, Giovanni Vurchio
Verde urbano strategico per salute, ambiente e qualità della vita; vale 178 mln di euro   Verde urbano strategico per salute, ambiente e qualità della vita; vale 178 mln di euro   Coldiretti Puglia: "Il florovivaismo italiano è un patrimonio da valorizzare perché unisce produzione agricola, tutela del paesaggio e innovazione”
Sanità, intervista a Zingaro RSU Asl Bt: «Welfare e assunzioni: la nostra sfida arriva sui tavoli della Regione Puglia» Attualità Sanità, intervista a Zingaro RSU Asl Bt: «Welfare e assunzioni: la nostra sfida arriva sui tavoli della Regione Puglia» A poche ore dall'incarico al nuovo Direttore generale Alessandro Di Bello, la nota della Presidenza dei lavoratori della locale Azienda sanitaria
Sanità pugliese, nominati i nuovi Direttori Generali di Asl, IRCCS e Aziende ospedaliero-universitarie Attualità Sanità pugliese, nominati i nuovi Direttori Generali di Asl, IRCCS e Aziende ospedaliero-universitarie "Seguito un percorso fondato esclusivamente su competenze, profili professionali e capacità gestionali”
Pronti dalla Regione 40 mln per trasformare e valorizzare le produzioni pugliesi Pronti dalla Regione 40 mln per trasformare e valorizzare le produzioni pugliesi Le domande potranno essere presentate dal 26 maggio al 16 luglio 2026
Le imprese del biologico in Puglia fanno rete: ben 318mila ettari di estensione Le imprese del biologico in Puglia fanno rete: ben 318mila ettari di estensione La superficie agricola destinata al bio è aumentata del 2,4%. Ma ci sono ostacoli per la crescita del settore
Gravi irregolarità per olio d'oliva senza tracciabilità e indicazione d'origine Gravi irregolarità per olio d'oliva senza tracciabilità e indicazione d'origine Operazione della Guardia di Finanza: il plauso di Coldiretti
Con la fine della scuola è caccia in Puglia ai campi estivi Con la fine della scuola è caccia in Puglia ai campi estivi Oltre 300 masserie didattiche, agriturismi e aziende agricole pronti ad accogliere le famiglie con attività educative, ricreative e formative
Doppio appuntamento culturale alla Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria
27 maggio 2026 Doppio appuntamento culturale alla Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria
All’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” il secondo posto all’Accademia Mondiale della Poesia
27 maggio 2026 All’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” il secondo posto all’Accademia Mondiale della Poesia
Post voto, Vurchio: "Consegnato ai territori un risultato politico chiaro, che premia esperienze amministrative credibili "
27 maggio 2026 Post voto, Vurchio: "Consegnato ai territori un risultato politico chiaro, che premia esperienze amministrative credibili"
On. Ventola sul dopo voto. "Andria, da oggi si apre una nuova fase politica "
26 maggio 2026 On. Ventola sul dopo voto. "Andria, da oggi si apre una nuova fase politica"
“Ponte dell’Adriatico – Torneo Giovanile 2026” a Trinitapoli: presenti anche squadre di Andria
26 maggio 2026 “Ponte dell’Adriatico – Torneo Giovanile 2026” a Trinitapoli: presenti anche squadre di Andria
Gli auguri di buon lavoro del Presidente Lodispoto ai neo sindaci Bruno e Bevilacqua
26 maggio 2026 Gli auguri di buon lavoro del Presidente Lodispoto ai neo sindaci Bruno e Bevilacqua
1633 voti, Cesareo Troia verso il consiglio comunale: «È qualcosa che va oltre i numeri, oltre la politica»
26 maggio 2026 1633 voti, Cesareo Troia verso il consiglio comunale: «È qualcosa che va oltre i numeri, oltre la politica»
Segrate, il nuovo sindaco è l'andriese Francesco Di Chio
26 maggio 2026 Segrate, il nuovo sindaco è l'andriese Francesco Di Chio
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.