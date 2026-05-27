Temperature in forte rialzo: campagne sotto pressione tra irrigazioni, caro gasolio e feritlizzanti

Balzo improvviso delle temperature in Puglia, dove oggi, mercoledì 27 maggio, si toccheranno punte fino a 33 gradi a Taranto e Foggia, con effetti immediati sulle campagne e sulle aziende agricole già costrette a fare i conti con l'aumento dei costi di produzione. A lanciare l'allarme è Coldiretti Puglia, che evidenzia come il brusco aumento del caldo di fine maggio stia facendo crescere il fabbisogno idrico delle colture e le spese per irrigazioni, lavorazioni agricole e consumi energetici.L'ondata di caldo accelera infatti la necessità di irrigare ortaggi, vigneti, frutteti e colture cerealicole proprio mentre il prezzo del gasolio agricolo continua a pesare sui bilanci delle imprese agricole. Secondo Coldiretti Puglia, il caro carburanti incide direttamente sulle irrigazioni, sulle lavorazioni nei campi, sulla gestione delle serre e sul funzionamento quotidiano delle aziende agricole.A complicare ulteriormente la situazione c'è anche l'aumento del costo dei fertilizzanti, con rincari che stanno mettendo in difficoltà le imprese agricole pugliesi. Coldiretti denuncia aumenti fino all'85% per l'urea, fertilizzante fondamentale per molte colture, mentre il nitrato ammonico è aumentato del 38%.Una situazione aggravata dalle tensioni internazionali e dall'aumento dei costi energetici, con effetti diretti sui prezzi delle materie prime utilizzate in agricoltura - dice Coldiretti Puglia - con gli aumenti dei costi di produzione che possono arrivare fino al 45%, colpendo soprattutto le aziende più esposte sul fronte delle lavorazioni meccanizzate e dell'irrigazione.Particolarmente colpite in questa fase sono le colture orticole, i vigneti, i frutteti e il pomodoro da industria, con l'aumento delle temperature che rischia di incidere ulteriormente sui costi di gestione e sulle produzioni. Per Coldiretti Puglia servono interventi urgenti per sostenere le imprese agricole contro gli effetti del clima impazzito e dell'aumento incontrollato dei costi di produzione, a partire dal contenimento del prezzo del gasolio agricolo, dal sostegno ai fertilizzanti e dagli investimenti in sistemi irrigui più efficienti e sostenibili.