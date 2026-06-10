frutta ed ortaggi
frutta ed ortaggi
Territorio

Agricoltura sotto attacco, CIA Puglia: “A rischio anche la cucina italiana”

Battaglia per salvaguardare questo Patrimonio dell’Unesco, quale grano, olio, orticoli e frutta: “I Paesi che hanno standard inferiori sono un danno”

Puglia - mercoledì 10 giugno 2026 6.55 Comunicato Stampa
"La piattaforma a tutela del grano italiano, quella per l'olio extravergine d'oliva, la lotta per garantire redditività e un equo prezzo al produttore sui prodotti orticoli, la frutta, il latte, la carne e tutte le altre eccellenze italiane è una battaglia in difesa della cucina italiana, dichiarata Patrimonio dell'Unesco. Senza un'agricoltura forte, al centro dell'economia sociale e dell'export del nostro paese, si mette a rischio tutta la cucina italiana, tutto quell'immenso patrimonio di valore, cultura, reddito e occupazione che va dal campo alla tavola, passando per i frantoi, le industrie di trasformazione, i ristoranti, il turismo enogastronomico. Per questo motivo CIA Agricoltori Italiani sta continuando la propria mobilitazione su più fronti, non solo sul fronte delle rivendicazioni e delle proposte, ma anche con rafforzamento di una cultura della cooperazione, dell'aggregazione e della difesa dell'agricoltura italiana sul doppio binario che vede insieme i produttori e i consumatori".

È con queste parole che Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani, annuncia un'articolata serie di iniziative che riguarderanno diversi settori del comparto primario. Il primo passo è quello già programmato per venerdì 12 giugno, alle 10.30, quando il popolo e le città del grano si riunirà davanti al Varco della Vittoria del porto di Bari per un grande flash mob in difesa del grano italiano. Arriveranno delegazioni da tutte le regioni del Centro Sud. A questo proposito, la dichiarazione di Alessandro Taddei, presidente di CIA Marche: "Le Marche sono la terza regione cerealicola del Paese, quindi anche per noi la questione grano è vitale. Noi chiediamo ai nostri rappresentanti all'interno della CUN di riportare al centro il vero obiettivo: creare un prezzo minimo che consenta almeno di coprire le spese di produzione, perché oggi il prezzo del grano è insufficiente. Ed è insufficiente, secondo grande problema, perché nei nostri porti, ad Ancona come a Bari, arrivano cereali da tutto il mondo".

Sulla stessa lunghezza d'onda Gennaro Sicolo: "Abbiamo scelto quel luogo perché è nei porti italiani, come quello di Bari, che arrivano tonnellate di prodotti agricoli da tutto il mondo, non solo il grano", spiega Sicolo. "Dall'economia globale e globalizzata non si torna indietro, ci mancherebbe, ma occorre che sia governata in modo diverso rispetto a quanto accade ora. C'è un'asimmetria evidente, soprattutto con i Paesi extra-europei. L'Italia e l'Europa rispettano regole rigorose per la produzione, con standard di sicurezza alimentare molto elevati e un'attenzione molto forte sui fitofarmaci e la 'chimica' applicata alla coltivazione e lavorazione dei terreni e degli stessi prodotti. Non c'è reciprocità, perché in altri Paesi e regioni del mondo, invece, le regole e gli standard sono più bassi. Questo permette loro un vantaggio competitivo formidabile e terribile: formidabile perché consente ai Paesi extraeuropei di avere costi di produzione molto più bassi rispetto ai nostri; terribile perché la minore qualità e salubrità degli alimenti prodotti è un rischio per la sicurezza alimentare e la salute di milioni di cittadini-consumatori". "È per questo motivo", conclude Sicolo, "che la Sovranità Alimentare deve diventare qualcosa di più che un'espressione sulla targa di un Ministero. Serve una profonda campagna culturale, di promozione e diffusione dei prodotti italiani tra tutti i consumatori e dentro le istituzioni, le scuole, le mense scolastiche e aziendali, gli ospedali, ovunque sia possibile una scelta consapevole, precisa, a vantaggio della salute dei cittadini e dello sviluppo sostenibile delle imprese agricole italiane. Occorre inoltre un maggiore sforzo, anche tecnologico, per rendere più immediatamente leggibili le etichette dei prodotti, in modo che la definizione di PRODOTTO 100% ITALIANO o quella che indica una provenienza e una modalità di produzione differente siano subito e chiaramente comprensibili. Da questa battaglia dipende il futuro della nostra agricoltura e del nostro stesso Paese".
  • agricoltura
  • Confederazione Italiana Agricoltori
Un andriese alla guida della dermatologia del Sud: il dott. Antonio Miracapillo alla regia del Congresso Macroregionale a Bari
10 giugno 2026 Un andriese alla guida della dermatologia del Sud: il dott. Antonio Miracapillo alla regia del Congresso Macroregionale a Bari
Mercato Fidelis Andria: tra attendismo e prime conferme
10 giugno 2026 Mercato Fidelis Andria: tra attendismo e prime conferme
Altri contenuti a tema
Buone pratiche: per una corretta alimentazione consumare tre porzioni al giorno tra latte e yogurt Buone pratiche: per una corretta alimentazione consumare tre porzioni al giorno tra latte e yogurt La Puglia può contare su quattro formaggi DOP, sulla Burrata di Andria IGP e su 17 specialità tradizionali riconosciute
Flai Cgil Puglia: "Bene il divieto di lavoro nelle ore più calde, ma serve sistema stabile di tutele" Flai Cgil Puglia: "Bene il divieto di lavoro nelle ore più calde, ma serve sistema stabile di tutele" Lo dichiara il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio
Caldo: con impennata improvvisa temperature nei campi, si lavora di notte e all’alba Caldo: con impennata improvvisa temperature nei campi, si lavora di notte e all’alba Coldiretti Puglia evidenzia come il caldo acceleri la maturazione delle produzioni agricole ed espone i lavoratori e colture a condizioni sempre più difficili
Decaro firma ordinanza su lavoro all'aperto al caldo e prevenzione rischi sanitari Decaro firma ordinanza su lavoro all'aperto al caldo e prevenzione rischi sanitari Dall' agricolo al settore florovivaistico, alle cave, ai cantieri edili e stradali, fino ad arrivare ad altri lavori con esposizione prolungata al sole
Temperature in forte rialzo: campagne sotto pressione tra irrigazioni, caro gasolio e fertilizzanti Temperature in forte rialzo: campagne sotto pressione tra irrigazioni, caro gasolio e fertilizzanti A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia
Pronti dalla Regione 40 mln per trasformare e valorizzare le produzioni pugliesi Pronti dalla Regione 40 mln per trasformare e valorizzare le produzioni pugliesi Le domande potranno essere presentate dal 26 maggio al 16 luglio 2026
Le imprese del biologico in Puglia fanno rete: ben 318mila ettari di estensione Le imprese del biologico in Puglia fanno rete: ben 318mila ettari di estensione La superficie agricola destinata al bio è aumentata del 2,4%. Ma ci sono ostacoli per la crescita del settore
Con la fine della scuola è caccia in Puglia ai campi estivi Con la fine della scuola è caccia in Puglia ai campi estivi Oltre 300 masserie didattiche, agriturismi e aziende agricole pronti ad accogliere le famiglie con attività educative, ricreative e formative
Giovanna Bruno avvia il secondo mandato: domani nomi e deleghe della nuova Giunta
9 giugno 2026 Giovanna Bruno avvia il secondo mandato: domani nomi e deleghe della nuova Giunta
Sicurezza stradale, “La strada non è una giungla”: premiati gli studenti del Colasanto di Andria
9 giugno 2026 Sicurezza stradale, “La strada non è una giungla”: premiati gli studenti del Colasanto di Andria
La dott.ssa Lucia Bisceglia è la direttrice generale dell’Aress
9 giugno 2026 La dott.ssa Lucia Bisceglia è la direttrice generale dell’Aress
Confcommercio Andria, nasce il Comitato del Centro Storico: obiettivo sicurezza e rilancio del borgo antico
9 giugno 2026 Confcommercio Andria, nasce il Comitato del Centro Storico: obiettivo sicurezza e rilancio del borgo antico
9 giugno, festa liturgica di San Riccardo patrono della Città di Andria
9 giugno 2026 9 giugno, festa liturgica di San Riccardo patrono della Città di Andria
Amministrative Bat, Ventola (FdI): «Complimenti a Guariello, ha interpretato la voglia di cambiamento di tanti tranesi»
9 giugno 2026 Amministrative Bat, Ventola (FdI): «Complimenti a Guariello, ha interpretato la voglia di cambiamento di tanti tranesi»
Propaganda Live, la Bruno come Harry Potter: "Sconfigge la disparità di genere tra sindaci, è lei la sopravvissuta "
9 giugno 2026 Propaganda Live, la Bruno come Harry Potter: "Sconfigge la disparità di genere tra sindaci, è lei la sopravvissuta"
Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette
9 giugno 2026 Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.