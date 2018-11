Sabino Zinni (ESP): «Un’Andria che resiste c’è!»

«C'è un gran bisogno – dichiara a caldo il consigliere regionale Sabino Zinni, consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, subito dopo la manifestazione "Andria resisti", svoltasi presso la "Sala Attimonelli", a poco meno di 24 ore dal consiglio comunale che dovrà dichiarare il piano di riequilibrio – da parte dei cittadini di capire cosa succederà da domani in poi.Questo è comprensibile: è la prima volta nella storia di Andria che il Comune si trova alle prese con il rischio del fallimento finanziario. Gli 8 anni di Giorgino ci hanno portato a questo.Come andrà domani sera in aula consiliare non lo sappiamo, anche se purtroppo è facile immaginarlo.Una certezza però già stasera è emersa: un'Andria che resiste c'è!»