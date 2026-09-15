Rotatoria Montegrosso: Alfa Romeo si è ribaltata dopo aver impattato il new jersey

E' accaduto sulla provinciale 2 tratto Andria Canosa di Puglia, poco dopo mezzogiorno

E' di un ferito il bilancio dell'ennesimo incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 2 tratto Andria Canosa di Puglia, poco dopo mezzogiorno, alla rotatoria che porta alla borgata di Montegrosso.



Per cause in corso di accertamento, un'Alfa Romeo Tonale, si è ribaltata dopo aver impattato il new jersey di cemento che delimita la rotatoria. Il veicolo ha terminato la sua corsa sul lato opposto nella carreggiata in direzione Andria: all'interno il solo conducente rimasto lievemente ferito.



Sul posto con i sanitari del 118, che hanno condotto il malcapitato al pronto soccorso del "Bonomo" di Andria per accertamenti, anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura, assieme al personale della provincia e del soccorso stradale, per il ripristino della sicurezza sull'arteria stradale.



Le indagini per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono affidate ai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Andria, giunti anch'essi sul posto. Ricordiamo che pur avendo la Provincia BAT affidato i lavori per la realizzazione di una complanare che permetterebbe di eliminare la rotatoria in attesa di completare il progetto -finanziato dalla Regione Puglia-, di completamento dell'ammodernamento dell'arteria stradale, detti lavori non sono ancora partiti.