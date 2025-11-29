abitazione
abitazione
Enti locali

Ristrutturazione edilizia, il Consiglio Comunale approva il cd. “Piano Casa”

Sarà possibile ristrutturare gli edifici e ampliarli fino al 20% o demolirli completamente e ricostruirli, aumentandone il volume fino al 35%,

Andria - sabato 29 novembre 2025 12.02
E' stata discussa e approvata nella seduta di giovedì 27 novembre in Consiglio Comunale la proposta di Deliberazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia.

«Con questa delibera l'Amministrazione Bruno – commenta l'Assessore alla Visione Urbana Anna Maria Curcuruto - ha portato a compimento un altro obiettivo molto atteso dai tecnici e dal settore edile: l'approvazione conclusiva della delibera attuativa della legge regionale n. 36 del dicembre 2023 per le ristrutturazioni edilizie nel territorio comunale.
Andria è tra i primi Comuni di Puglia che si sono dotati di questo importante strumento edilizio. Questo provvedimento, infatti, potrà dare un nuovo slancio al rinnovo del patrimonio edilizio esistente anche in disuso, consentendo la realizzazione di edifici più sicuri strutturalmente e più efficienti. Da questo momento sarà possibile, infatti ristrutturare gli edifici e ampliarli fino al 20% o, in altri casi, demolirli completamente e ricostruirli, aumentandone il volume fino al 35%, nel rispetto delle norme più recenti di sicurezza e sostenibilità energetica.
Una decisione che va nella direzione di rendere Andria più armoniosa, più sicura e più rispettosa dell'ambiente».
  • Comune di Andria
  • edilizia residenziale
  • Consiglio comunale
  • edilizia
  • casa
Conferenza di Italia Nostra Andria su San Tommaso d'Aquino e la sua presenza tra Andria e Napoli
29 novembre 2025 Conferenza di Italia Nostra Andria su San Tommaso d'Aquino e la sua presenza tra Andria e Napoli
Maculopatia e Cataratta: evento del Rotary Club Andria Castelli Svevi con il dottor Pasquale Attimonelli
29 novembre 2025 Maculopatia e Cataratta: evento del Rotary Club Andria Castelli Svevi con il dottor Pasquale Attimonelli
Altri contenuti a tema
Conferenza di Italia Nostra Andria su San Tommaso d'Aquino e la sua presenza tra Andria e Napoli Eventi e cultura Conferenza di Italia Nostra Andria su San Tommaso d'Aquino e la sua presenza tra Andria e Napoli Oggi, alle ore 17.30 presso la chiesa di San Domenico ad Andria
Approvata la Delibera n. 81: "decisioni affrettate, senza visione urbanistica né trasparenza" Politica Approvata la Delibera n. 81: "decisioni affrettate, senza visione urbanistica né trasparenza" La nota dell'Intergruppo Consiliare "Cultura, Salute e Ambiente"
“Le Poste di Federico”, il 1° dicembre la consegna dei nuovi ambienti di Palazzo Ducale Attualità “Le Poste di Federico”, il 1° dicembre la consegna dei nuovi ambienti di Palazzo Ducale Un altro restauro importante, reso possibile grazie ai finanziamenti Gal
Sequestrata la ex discarica di inerti a San Nicola La Guardia Politica Sequestrata la ex discarica di inerti a San Nicola La Guardia Nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
Fidelis Andria - Virtus Francavilla, 14a Giornata Campionato Serie D Girone H Vita di città Fidelis Andria - Virtus Francavilla, 14a Giornata Campionato Serie D Girone H Divieto mescita e somministrazione bevande in contenitori vetro e/o plastica e chiusura delle attività nell'area di prefiltraggio
Il Consiglio Comunale approva i punti, in aula i nomi delle donne vittime di femminicidio Vita di città Il Consiglio Comunale approva i punti, in aula i nomi delle donne vittime di femminicidio La sala consiliare, per l’occasione, è stata allestita con i manifesti vincitori della tredicesima edizione di Poster For Tomorrow, una grande campagna di sensibilizzazione diffusa in tutta Italia
Ad Andria uno dei cinque appuntamenti di "Paesaggi a Sud" Attualità Ad Andria uno dei cinque appuntamenti di "Paesaggi a Sud" Un viaggio artistico tra lentezza, incontri e memoria nelle città della Puglia.
Dal 28 novembre il centro di raccolta comunale dei rifiuti resterà chiuso Attualità Dal 28 novembre il centro di raccolta comunale dei rifiuti resterà chiuso In attesa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento
On. Matera (FdI): "Bari e Bat capitali della cultura d'impresa 2026. Un riconoscimento che valorizza la forza del nostro territorio "
29 novembre 2025 On. Matera (FdI): "Bari e Bat capitali della cultura d'impresa 2026. Un riconoscimento che valorizza la forza del nostro territorio"
“Le Poste di Federico”, il 1° dicembre la consegna dei nuovi ambienti di Palazzo Ducale
29 novembre 2025 “Le Poste di Federico”, il 1° dicembre la consegna dei nuovi ambienti di Palazzo Ducale
Post elezioni: "Un ringraziamento ad Andria e una richiesta di chiarezza al Segretario Regionale PD "
29 novembre 2025 Post elezioni: "Un ringraziamento ad Andria e una richiesta di chiarezza al Segretario Regionale PD"
Approvata la Delibera n. 81: "decisioni affrettate, senza visione urbanistica né trasparenza "
29 novembre 2025 Approvata la Delibera n. 81: "decisioni affrettate, senza visione urbanistica né trasparenza"
Sequestrata la ex discarica di inerti a San Nicola La Guardia
29 novembre 2025 Sequestrata la ex discarica di inerti a San Nicola La Guardia
Riconoscimenti: Leone d'oro per l'andriese Giuseppe Inchingolo
29 novembre 2025 Riconoscimenti: Leone d'oro per l'andriese Giuseppe Inchingolo
In scena "Alla ricerca del sogno perduto ", una iniziativa del Centro di Salute Mentale di Andria
29 novembre 2025 In scena "Alla ricerca del sogno perduto", una iniziativa del Centro di Salute Mentale di Andria
 Festa Accensione: questa sera in piazza Catuma a partire dalle ore 19,30
29 novembre 2025  Festa Accensione: questa sera in piazza Catuma a partire dalle ore 19,30
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.