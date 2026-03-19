Regione: approvata la mozione per la stabilizzazione del personale sanitario precario

Approvata all'unanimità con 44 voti favorevoli, la mozione presentata dalla consigliera regionale Anna Carmela Minuto (Forza Italia) per richiamare l'attenzione sulla persistente carenza di personale infermieristico e di operatori socio sanitari nelle strutture della Regione Puglia, una criticità che incide in modo significativo sulla qualità dell'assistenza sanitaria.La mozione sottolinea che molti infermieri e OSS impiegati nelle ASL pugliesi vivono ancora in condizioni di precarietà, nonostante abbiano garantito un contributo fondamentale durante l'emergenza Covid 19 e continuino a sostenere il funzionamento quotidiano dei servizi sanitari. La consigliera Minuto ha evidenziato inoltre che, mentre la Regione ha bandito nuovi concorsi, non è stata data adeguata priorità alla stabilizzazione del personale già in servizio, spesso con anni di esperienza.Per queste ragioni, si impegna il presidente e la Giunta regionale a predisporre i provvedimenti necessari per stabilizzare gli infermieri e gli operatori socio sanitari ancora precari in tutte le ASL della Puglia, riconoscendo il loro ruolo essenziale e garantendo continuità e qualità nell'erogazione delle cure.Parere favorevole del governo regionale è stato espresso dall'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, dicendo che tali condizioni sono state già poste in essere.