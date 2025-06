Referendum, Matera: «Ad Andria i numeri sono ancora più impietosi»

"Il risultato del referendum non mi ha sorpreso. Gli italiani hanno capito tutto ed hanno risposto con l'astensione. C'era solo una propaganda mascherata da partecipazione, non si possono strumentalizzare i diritti". Così il deputato di Fratelli d'Italia andriese Mariangela Matera, commentando i numeri del referendum."Negli ultimi mesi si è tentato di trasformare la cittadinanza in un regalo e lo stesso popolo della sinistra si è diviso proprio su quel quesito. È stato un vero fallimento per la sinistra. Gli elettori hanno dato il responso che noi immaginavamo e cioè hanno bocciato questi referendum. Se guardiamo ai risultati della Puglia e della mia città Andria i numeri sono ancora più impietosi, sbugiardando gli effetti di una propaganda della sinistra locale bocciata sonoramente dall'elettorato. Andria è stata la città capoluogo con la percentuale più bassa della Puglia. L'astensione altissima e, nell'ambito di coloro che sono andati a votare, c'è una percentuale molto importante di coloro che sono andati a votare 'no'. A chi chiedeva più tutele nel mondo del lavoro, rispondiamo con i traguardi messi in campo dal Governo Meloni. Gli italiani hanno capito e non hanno dato fiducia a questo tentativo velleitario e strumentale di cambiare le cose".