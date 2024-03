“Racconti di Cinema”: una serata con Ornella Muti

Targa d'Oro ai David di Donatello

ai David di Donatello Due Grolle d'Oro

Tre Globi d'Oro

Tre Ciak d'Oro

Ciak d'Oro Speciale

Premio Pasinetti al Festival del Cinema di Venezia

al Festival del Cinema di Venezia Due Nastri d'Argento come migliore attrice protagonista

Il Rotary Club Andria Castelli Svevi è lieto di presentare "Racconti di Cinema", un evento esclusivo che vedrà come ospite d'onore l'attrice di fama nazionale, Ornella Muti. Con una carriera che abbraccia oltre cinquant'anni, la Muti è una delle figure più emblematiche del cinema italiano, celebrata sia a livello nazionale che internazionale.Ornella Muti ha ricevuto numerosi premi per la sua brillante carriera, tra cui:Una carriera di successo:a Muti ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del panorama cinematografico, interpretando una vasta gamma di generi e lasciando un segno indelebile nella storia del cinema.Impegno umanitario:'evento sarà anche l'occasione per sostenere un'iniziativa umanitaria di grande importanza: la raccolta fondi per il Vietnam. Questo progetto fa parte di un Global Grant che coinvolge vari Rotary di Puglia e Basilicata, mirato a migliorare le condizioni mediche in Vietnam; supportare il personale sanitario; promuovere la formazione professionale dei giovani medici italiani, nonché migliorare l'approccio comunicativo per la conoscenza dell'azione umanitaria del Rotary International.La presidente del Rotary Club Andria Castelli Svevi,, esprime grande soddisfazione per l'iniziativa, che promette di essere un evento indimenticabile per tutti gli appassionati di cinema e per coloro che sostengono le cause umanitarie. "Vi aspettiamo per condividere insieme una serata di storie, emozioni e solidarietà".