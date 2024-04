Si fa 'Cultura' con "Cento (e uno) Caffè con Dante"

Interesse, curiosità e partecipazione alla presentazione del libro "Cento (e uno) Caffè con Dante", per ET/ET Edizioni, con la partecipazione dell'autore Paolo Farina che, lo scorso venerdì, ha avuto luogo presso il foyer del Teatro Comunale "Lembo" di Canosa di Puglia. "Per rivolgersi alle nuove generazioni, occorre servirsi della cultura. Stavolta abbiamo rivisitato la Divina Commedia da una prospettiva diversa, tramite evidenti intrecci storico-filosofico-religiosi, con l'ausilio di Paolo Farina, dirigente scolastico e scrittore, più volte ascoltato dal Rotary Canosa in passato." All'incontro, promosso ed organizzato dal Rotary Club Canosa sono intervenuti: l'assessore alla cultura Cristina Saccinto; il presidente del Rotary Club Canosa, Leonardo Mangini; la professoressa Angela Valentino per l'introduzione; il professor Sabino Facciolongo che ha dialogato con Paolo Farina, autore del libro "Cento (e uno) Caffè con Dante", in un cammino scandito attraverso due anni, mediante un appuntamento settimanale con i lettori di Odysseo, e poi, racchiusi in un libro che gode del patrocinio della Segreteria Generale della Società "Dante Alighieri".La prefazione del libro è firmata dal direttore della rivista internazionale "Dante", il professor Rino Caputo, già ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Tor Vergata, che ha scritto : "Paolo Farina ha raccolto le briciole e le ha distribuite a tutti, ha voluto condividere il testo dantesco ma, soprattutto, la modalità di porgere la sua proposta di lettura della Commedia nella nostra realtà contemporanea. Certo, Dante non avrebbe potuto immaginare di essere fruito nel tempo di un caffè! Eppure, ogni briciola, pur quantitativamente esigua, contiene sostanza e lievito. Un libro agile e gradevole, ma non esilmente lieve, questo di Farina" , in un compendio di tante piccole opere erudite che sono i singoli canti delle tre cantiche della Divina Commedia.'Fatti non foste a viver come bruti', citando proprio Dante e la sua Commedia, - ha tra l'altro dichiarato il presidente Leonardo Mangini del Rotary Club Canosa che "non fa cultura, è vero; ma la usa come strumento. La presenza di molti ragazzi al foyer è un messaggio di speranza per la nostra Comunità. La stessa speranza che proprio il Club, a livello mondiale, vuole creare. Proprio con l'ausilio delle nuove generazioni." Nell'A.R. 2018/2019 – è stato ricordato - che "abbiamo dedicato un service proprio alla Commedia, cercando di donare edizioni in più lingue alle Università di Bari e di Potenza. Un pretesto utile per spingere i giovani allo sviluppo delle proprie attitudini, al fine di migliorare il territorio su cui insiste il Rotary e creare, in un prossimo futuro, la speranza nel mondo tanto inseguita." Coinvolgenti gli spunti forniti dal saggista Paolo Farina, rivolti ad una platea eterogenea, composta da studenti del Liceo 'Enrico Fermi " di Canosa e adulti, oltre che da rappresentanti di più associazioni locali. Dante, dopotutto, è un punto di riferimento mondiale: non solo perché "inventore" della lingua italiana, ma anche capace di creare uno stile ispiratore per tanti; così contemporaneo dopo oltre 700 anni.