compositore Roberto Fasciano
compositore Roberto Fasciano
Eventi e cultura

“Puer Apuliae”, il 26 dicembre esce il singolo del compositore Roberto Fasciano dedicato a Federico II  

Brano per cinque violoncelli, già applaudito in tournée con l’Apulia Cello Ensemble

BAT - mercoledì 24 dicembre 2025 5.10 Comunicato Stampa
Il 26 dicembre 2025, nel giorno del compleanno di Federico II, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali Puer Apuliae, nuovo singolo del compositore tranese contemporaneo Roberto Fasciano. L'opera, scritta nel 2022 per cinque violoncelli, nasce come omaggio allo "Stupor Mundi" e al suo legame storico e culturale con la Puglia, traducendo in musica un immaginario profondamente mediterraneo.
Puer Apuliae ha già conosciuto un significativo riscontro dal vivo grazie all'interpretazione dell'Apulia Cello Ensemble, che lo ha presentato in tournée in diverse città italiane. La pubblicazione digitale rappresenta ora una nuova tappa del progetto: una versione pensata per l'ascolto, capace di valorizzare la ricchezza timbrica e la scrittura polifonica di un organico insolito e affascinante come il quintetto di violoncelli.

La registrazione in multitraccia è stata realizzata dal violoncellista brasiliano Sérgio Rabello, con un lavoro accurato sulla stratificazione delle parti, sull'equilibrio dinamico e sulla resa dei dettagli di fraseggio. Il risultato è una tessitura sonora profonda e nitida, che restituisce pienamente l'intenzione narrativa della composizione: evocare una figura storica complessa, ponte tra mondi e culture, attraverso un linguaggio contemporaneo radicato nell'identità del territorio.
L'uscita del 26 dicembre vuole essere anche un gesto simbolico: collocare una nuova musica nel giorno della nascita di Federico II significa riattivare, in forma sonora, una memoria che appartiene alla storia del Mediterraneo e, in modo particolare, alla Puglia. Tra i compositori tranesi viventi, Roberto Fasciano si distingue per una ricerca che unisce identità territoriale e scrittura contemporanea.
Puer Apuliae sarà disponibile dal 26 dicembre 2025 su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e le principali piattaforme.
Roberto Fasciano è un compositore tranese contemporaneo, pianista e direttore d'orchestra, attivo nel panorama musicale italiano.
locandina
  • Federico II di Svevia
  • Roberto Fasciano
Gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e tutti i Comuni capoluogo
24 dicembre 2025 Gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e tutti i Comuni capoluogo
Nascita di Federico II di Svevia: tre giorni di festeggiamenti ad Andria
24 dicembre 2025 Nascita di Federico II di Svevia: tre giorni di festeggiamenti ad Andria
Altri contenuti a tema
Nascita di Federico II di Svevia: tre giorni di festeggiamenti ad Andria Vita di città Nascita di Federico II di Svevia: tre giorni di festeggiamenti ad Andria Buon compleanno svevo: 26-27 e 28 dicembre 2025
Alla comunità di Jesi il premio "Federico II Stupor Mundi" 2025 Vita di città Alla comunità di Jesi il premio "Federico II Stupor Mundi" 2025 Oggi 6 dicembre la cerimonia a Castel del Monte
Nasce il Comitato Promotore dell’Associazione “Studium Stupor Mundi” Attualità Nasce il Comitato Promotore dell’Associazione “Studium Stupor Mundi” Si tratta di un passaggio fondamentale verso la nascita di un Centro Studi autorevole e riconosciuto
Alla Comunità di Jesi il Premio “Federico II Stupor Mundi” edizione 2025 Vita di città Alla Comunità di Jesi il Premio “Federico II Stupor Mundi” edizione 2025 Sabato 6 dicembre ore 11 a Castel del Monte
Exploring Federico – Natale 2025: il viaggio della conoscenza nel cuore di Andria fino al 6 gennaio 2026 Exploring Federico – Natale 2025: il viaggio della conoscenza nel cuore di Andria fino al 6 gennaio 2026 Le antiche scuderie di Palazzo Ducale diventano teatro di un itinerario immersivo tra Medioevo e futuro, sulle tracce di Federico II di Svevia
Un nuovo capitolo di amicizia nel segno di Federico II: il Sindaco di Jesi in visita a Castel del Monte Un nuovo capitolo di amicizia nel segno di Federico II: il Sindaco di Jesi in visita a Castel del Monte La visita è stata un’occasione per celebrare l’unità storica e culturale che lega le città al Puer Apuliae
Uno stemma per Andria: l’arte degli studenti dello Stupor Mundi omaggia la città federiciana Attualità Uno stemma per Andria: l’arte degli studenti dello Stupor Mundi omaggia la città federiciana La cerimonia nella Sala Consiliare del Palazzo di Città
8 Cdx: "Spesi quasi 40mila euro per manifestazione su Federico II ed ancora una volta senza rotazione degli incarichi" Politica Cdx: "Spesi quasi 40mila euro per manifestazione su Federico II ed ancora una volta senza rotazione degli incarichi" Nuovo attacco all'amministrazione Bruno da parte di Fratelli d'Italia, Lega, UDC, Io Sud, Liberali Riformisti Nuovo PSI e Generazione Catuma
Natale: Coldiretti Puglia, 180 euro a famiglia: +13% spesa per tavola tra pesce e dolci
24 dicembre 2025 Natale: Coldiretti Puglia, 180 euro a famiglia: +13% spesa per tavola tra pesce e dolci
Contratto scuola, la FLC CGIL non lo firma: "Nella Bat lavoratori d'accordo "
24 dicembre 2025 Contratto scuola, la FLC CGIL non lo firma: "Nella Bat lavoratori d'accordo"
Concerto-galà "Morricone e De Nittis…due maestri, un'anima! " a Barletta: i ringraziamenti della Bcc di Canosa Loconia
23 dicembre 2025 Concerto-galà "Morricone e De Nittis…due maestri, un'anima!" a Barletta: i ringraziamenti della Bcc di Canosa Loconia
Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat
23 dicembre 2025 Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat
Sanità di prossimità, la CGIL protesta: "Gravi ritardi nella spesa "
23 dicembre 2025 Sanità di prossimità, la CGIL protesta: "Gravi ritardi nella spesa"
Senza personale rischiano di veder sospeso il turno notturno, le postazioni mediche di emergenza di Trani e Canosa
23 dicembre 2025 Senza personale rischiano di veder sospeso il turno notturno, le postazioni mediche di emergenza di Trani e Canosa
Regolamento telefonia mobile, Barchetta: "Necessari 87mila euro per un adeguamento? "
23 dicembre 2025 Regolamento telefonia mobile, Barchetta: "Necessari 87mila euro per un adeguamento?"
Verso le amministrative della prossima primavera, accordo politico tra nPSI e Puglia Popolare
23 dicembre 2025 Verso le amministrative della prossima primavera, accordo politico tra nPSI e Puglia Popolare
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.