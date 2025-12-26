Il compleanno dell’imperatore Federico II di Svevia e la sua eredità: ad Andria ancora pochi giorni per il viaggio immersivo sullo “stupor mundi”



Il genetliaco di Federico II è un richiamo identitario per una terra che porta impressa la sua forte impronta e il suo lascito culturale e civile. Per questo, anche venerdì 26 dicembre il percorso immersivo di Palazzo ducale acquista le caratteristiche del rito dedicato alla figura del grande Hohenstaufen: visite tematiche, narrazioni guidate, approfondimenti storici e attività divulgative pensate per avvicinare il pubblico – soprattutto i più giovani attraverso la tecnologia – alla complessità di un sovrano che seppe trasformare il sapere in potere e la conoscenza in metodo.



A rendere ancora più ricco il programma sono le iniziative realizzate in collaborazione con Turisti in Puglia e ArtTurism, partner della mostra che da anni lavorano per valorizzare il patrimonio culturale pugliese attraverso itinerari narrativi, esperienze partecipate e percorsi di turismo culturale. Grazie al loro contributo, l'experience si espande oltre le sale del Palazzo Ducale, diventando un racconto diffuso che attraversa la città e le sue tracce federiciane. I prossimi eventi: venerdì 26 dicembre, dalle 18:30 alle 20:00 , "Buon compleanno Federico": Corteo medievale da Porta Sant'Andrea a Piazza Catuma organizzato dall'associazione culturale ArtTurism; sabato 27 dicembre, dalle 18:30 alle 20:00, Narrazione itinerante in abiti d'epoca "Buon compleanno Federico", organizzata da l'associazione culturale ArtTurism; il 27 dicembre e il 3 gennaio i bambini potranno partecipare al laboratorio a cura di Turisti in Puglia Incoming snc Laboratorio "La favola di Federico" - Exploring Federico, presso il Museo del Giocattolo MUGIO' di Andria, in cui potranno scoprire simboli, forme e significati della corona imperiale, sperimentando con materiali e creatività. A seguire potranno vivere la mostra immersiva presso il Palazzo Ducale. Domenica 28 dicembre, invece, è in programma una visita guidata con Turisti in Puglia dedicata ad Andria Sotterranea. Sempre domenica, dalle 18:30 alle 20:00, Narrazione itinerante in abiti d'epoca "Buon compleanno Federico", organizzata dall'associazione culturale ArtTurism. Per la prima domenica del mese prossimo, 4 gennaio, poi, in accordo con l'amministrazione comunale, l'ingresso per tutti, previa prenotazione, è al costo simbolico di 1 €. Tutta la programmazione è disponibile sul sito ufficiale www.exploringfederico.it.



Le antiche scuderie del Palazzo Ducale si accendono di architetture di luce e videomapping che trasformano le pareti in scenari narrativi; paesaggi sonori intrecciano laude medievali, timbri mediterranei e sound design contemporaneo; fragranze di resine, agrumi e macchia mediterranea evocano la Puglia d'inverno; superfici tattili e installazioni interattive invitano a "sentire" la storia; corner tematici e degustazioni raccontano il territorio attraverso il gusto. Anche un profumo creato ad hoc dal maestro profumiere biscegliese di Essenza del Piacere, dedicato alla figura di Federico II disponibile in edizione limitata nello shop della mostra.



Un percorso che restituisce la grandezza di Federico II non come figura lontana, ma come uomo del suo tempo e del nostro: imperatore, legislatore, scienziato, mecenate, diplomatico capace di conquistare Gerusalemme senza spargimento di sangue, autore del trattato "De arte venandi cum avibus", promotore di un metodo empirico che anticipò la modernità.

Un'eredità che continua a illuminare. «Siamo orgogliosi – spiega Antonio Moschetta, ad di Click Global Services – del successo che sta avendo Exploring Federico, come si evince dai commenti entusiasti dei visitatori lasciati sul guest book e dal successo degli eventi organizzati che hanno visto per esempio un falconiere con il falcone spiegare al pubblico una delle passioni di Federico, oppure il concerto medievale sempre all'interno degli spazi che ospitano la mostra. Abbiamo pensato questo viaggio immersivo per avvicinare soprattutto le nuove generazioni alla figura di Federico II che parla al futuro. Abbiamo voluto contribuire alla sua conoscenza con un percorso che unisse innovazione e tradizione, attraverso il coinvolgimento dei cinque sensi».



Un lavoro di ricerca profondo, come racconta la coordinatrice Damiana Civita, che ha trasformato documenti, miniature, carte federiciane e trattati in un racconto visivo e multisensoriale, capace di restituire la complessità del "puer Apuliae" con un linguaggio contemporaneo.



Con l'arrivo del nuovo anno, Exploring Federico si avvia alla conclusione, sono gli ultimi giorni per vivere l'esperienza. Chi attraverserà le sale del Palazzo Ducale vivrà un'esperienza che non si limita a raccontare la storia, ma la fa vibrare, la rende presente, la trasforma in emozione.



E forse è proprio questo il modo più autentico per celebrare il compleanno dell'imperatore: lasciarsi attraversare dalla sua luce, dalla sua visione, dalla sua eredità che continua a risplendere.



Exploring Federico, Palazzo Ducale Andria, via Vaglio 17 (ingresso laterale), fino al 6 gennaio 2026, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, orari: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 21:00 (ultimo ingresso: 20:00). Ticket (intero € 8, ridotto under 25 e over 65: € 5; gratuito per bambini 0-6 anni) acquistabili su exploringfederico.eventbrite.it oppure al botteghino della mostra, in via Vaglio 17. Info: tel/WhatsApp: +39 379 2926134; email: info@exploringfederico.it, www.exploringfederico.it

Nel giorno in cui la storia celebra la nascita di Federico II di Svevia (26 dicembre 1194, Jesi – 13 dicembre 1250, Castel Fiorentino), Andria rende omaggio al suo imperatore più luminoso con la grande mostra immersiva Exploring Federico che entra negli ultimi giorni di apertura. Fino al 6 gennaio 2026, le antiche scuderie di Palazzo Ducale continueranno a essere il cuore pulsante di un viaggio che intreccia Medioevo e futuro, memoria e visione, restituendo la figura dello "stupor mundi" come eredità viva e ancora capace di parlare al presente. Exploring Federico – Edizione Natale 2025, promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria e cofinanziata da Coesione Italia 21‑27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, non è una semplice esposizione. È un'esperienza totale che avvolge il visitatore attraverso i cinque sensi.