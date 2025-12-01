Eventi e cultura
Exploring Federico – Natale 2025: il viaggio della conoscenza nel cuore di Andria fino al 6 gennaio 2026
Le antiche scuderie di Palazzo Ducale diventano teatro di un itinerario immersivo tra Medioevo e futuro, sulle tracce di Federico II di Svevia
Andria - lunedì 1 dicembre 2025 18.20
Le antiche scuderie del Palazzo Ducale di Andria, consegnate ieri mattina alla cittadinanza dopo un accurato restauro, si trasformano da ieri, lunedì 1° dicembre fino al 6 gennaio 2026 in un palcoscenico di storia e innovazione. Qui prende vita la mostra immersiva con esperienze multisensoriali "Exploring Federico – Edizione Natale 2025", promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria e cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, nell'ambito della Linea di Intervento 03.02 "Turismo e ospitalità – Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche".
Alla conferenza inaugurale, moderata dalla giornalista Annamaria Natalicchio, hanno partecipato il sindaco della Città di Andria Giovanna Bruno, l'assessore al "Quotidiano" Mario Loconte, l'ad di Click Global Services e promotore del progetto Antonio Moschetta, la coordinatrice generale della mostra Damiana Civita, l'architetto Giuseppe Pinto in rappresentanza del GAL e la progettista Livia Pinto, direttrice dei restauri delle scuderie. Presenti inoltre alunni e dirigenti scolastici di alcune scuole andriesi.
«È l'ennesima restituzione alla città del grande complesso di Palazzo Ducale – ha sottolineato il sindaco Giovanna Bruno – prima abbiamo riaperto e consegnato alla città quella che era l'area dei mercati nella zona di via Vaglio, oggi la zona delle scuderie, le "Poste di Federico", che ha già una destinazione specifica, quindi un percorso di avvicinamento a Castel del Monte attraverso la sua figura più emblematica, lo "stupor mundi", Federico II di Svevia, presentato in una mostra immersiva con un percorso sensoriale e audiovisivo molto accattivante. L'obiettivo è fare in modo che la città di Andria diventi il primo luogo di accoglienza dei turisti, ma anche degli stessi cittadini che dalla scoperta delle meraviglie della città devono poi arrivare sulla collina di Castel del Monte. La figura di Federico deve connotarci maggiormente, come accade in tante altre città d'Europa, in cui davvero il "Puer Apuliae" è celebrato, festeggiato, ricordato, valorizzato. Non a caso nel prossimo fine settimana ospiteremo il sindaco di Jesi, la città che ha dato i natali a Federico II, per un gemellaggio culturale tra le due comunità e da questo gemellaggio partirà la 'rete delle città federiciane' di cui ci siamo voluti fare promotori».
La mostra non è una semplice esposizione, ma un'esperienza totale che avvolge il visitatore attraverso i cinque sensi. Le antiche scuderie del Palazzo Ducale si accendono di visioni grazie a proiezioni e architetture di luce che trasformano le pareti in scenari narrativi, regalando alla vista un dialogo continuo tra passato e presente. L'udito viene catturato da paesaggi sonori che intrecciano laude medievali con timbri mediterranei e sound design contemporaneo, creando un tessuto musicale che accompagna e amplifica l'immersione. L'olfatto, invece, è protagonista di un percorso unico: fragranze di resine e agrumi evocano la Puglia d'inverno e mondi lontani, arricchite dal profumo ideato ad hoc dal maestro profumiere biscegliese di Essenza del Piacere, una creazione che richiama la figura di Federico II e che sarà anche disponibile in edizione limitata nello shop della mostra. Il tatto diventa esperienza grazie a superfici interattive e installazioni che riproducono la matericità della pietra e delle manifatture medievali, invitando a "sentire" la storia con le mani. Infine, il gusto completa il viaggio con corner tematici e degustazioni curate da partner locali, che permettono di assaporare la tradizione pugliese e di trasformare la visita in un'esperienza sensoriale totale.
«Abbiamo pensato questa mostra – ha dichiarato Antonio Moschetta, ad di Click Global Services e promotore del progetto – per poter avvicinare soprattutto le più giovani generazioni alla figura di Federico II di Svevia, alla quale noi dobbiamo tanto perché nella nostra lunga carriera di allestitori per eventi, manifestazioni e fiere abbiamo spesso lavorato sotto l'ombra di Federico, nei luoghi a lui legati. Sono molti gli eventi significativi che abbiamo contribuito a realizzare, come la sfilata di Gucci al Castel del Monte o le stagioni concertistiche nel fossato del Castello di Barletta, o gli spettacoli a Trani e quindi siamo molto legati a questa figura. Abbiamo voluto contribuire alla sua conoscenza con una mostra che sposasse innovazione e tradizione, attraverso il coinvolgimento dei cinque sensi. Siamo nel centro storico di Andria, ma siamo anche in piena Murgia, con gli odori, i suoni e l'esperienza immersiva multimediale che contribuisce a creare una maggiore consapevolezza di questa figura storica importante per il nostro territorio».
La mostra racconta la vita del "puer Apuliae", sovrano visionario e controverso, capace di trasformare il sapere in atto politico e di conquistare Gerusalemme senza spargimento di sangue. Un imperatore che seppe guardare ben oltre i confini del suo tempo e che oggi torna a illuminare il nostro.
«È stato un lavoro di ricerca molto lungo – ha spiegato Damiana Civita, coordinatrice della mostra – partito dalla volontà di coniugare la tecnologia con la documentazione storica. Tutto è iniziato dai video mapping della sala immersiva, dove abbiamo studiato carte federiciane, trattati e miniature per trasporle in immagini. A questo si è aggiunto un percorso che accompagna il visitatore risvegliando i sensi, seguendo il metodo scientifico di Federico, cioè l'empirismo. Exploring Federico nasce dalla volontà di indagare in maniera nuova e attuale la figura dell'imperatore, con una mostra non convenzionale, basata non soltanto su fatti storici, ma su un viaggio attivo del visitatore che viene trasportato in un percorso immersivo e multisensoriale attraverso i cinque sensi e che si conclude con una proiezione immersiva, frutto del connubio tra documentazione storica e tecnologia. La scelta di Andria non è casuale: in questa terra, e soprattutto in questa città, si notano le tracce chiare del suo passaggio, in particolare nel grande e imponente Castel del Monte. In questo modo l'eredità culturale di Federico II viene riportata in vita con un linguaggio contemporaneo e attualizzato».
La coordinatrice ha inoltre annunciato che la mostra sarà arricchita da una serie di eventi collaterali (concerti, visite guidate, laboratori, cortei, ecc…) che scandiranno il periodo natalizio e che renderanno ancora più vivo il percorso immersivo, in collaborazione anche con altre realtà del territorio quali Trani Tradizioni e Turisti in Puglia. «Abbiamo previsto diverse iniziative – ha aggiunto Damiana Civita – che accompagneranno il pubblico lungo tutto il mese di dicembre e l'inizio di gennaio. Si parte il 6 dicembre con la visita del sindaco di Jesi, città natale di Federico II, e si prosegue il 7 dicembre con un corteo medievale che animerà le vie del centro storico. Il 20 dicembre sarà la volta del Concerto medievale - "Il trio federiciano" - Exploring Federico, mentre il 27 dicembre e il 3 gennaio i bambini potranno partecipare al laboratorio Laboratorio "La corona di Federico II" - Exploring Federico presso il Museo del Giocattolo di Andria. Il 28 dicembre, invece, è in programma una visita guidata con Turisti in Puglia dedicata ad Andria Sotterranea. Per la prima domenica del mese (7 dicembre e 4 gennaio), poi, in accordo con l'amministrazione comunale, l'ingresso per tutti, previa prenotazione, è al costo simbolico di 1 €. Tutta la programmazione è disponibile sul sito ufficiale www.exploringfederico.it».
La coordinatrice della mostra ha voluto infine rivolgere un pensiero di gratitudine a tutta la squadra che ha reso possibile "Exploring Federico". «Questo progetto – ha sottolineato Damiana Civita – è il frutto di un lavoro corale, di una squadra che ha creduto fino in fondo nella possibilità di coniugare innovazione e tradizione. Voglio ringraziare Antonio e Giuseppe Moschetta per la visione e la direzione generale, Leandro Summo e Andrea Maioli per la direzione creativa della parte video, Luca Moschetta e Federico Brudaglio per lo sviluppo creativo e la comunicazione, la giornalista Annamaria Natalicchio per l'attività di ufficio stampa. Un grazie particolare va anche a chi ha curato l'allestimento, Giuseppe Zagaria e Davide Bollino, insieme a Chiara Moschetta, Francesco Leonetti e Riccardo Abbasciano. Non meno importante è il lavoro degli addetti alla biglietteria, Mariarosa Cilli, Vincenzo Lomuscio, Chiara Moschetta e Beatrice Di Liddo, che con professionalità e passione accolgono i visitatori e contribuiscono a rendere questa esperienza davvero speciale».
Dal 1° dicembre al 6 gennaio, le antiche scuderie del Palazzo Ducale di Andria diventano così il cuore pulsante di un Natale diverso: un Natale di luce, sapere e bellezza, dove il Medioevo si rivela tempo di grandi progressi e il passato, se vissuto con i sensi, diventa consapevolezza e futuro di pace.
Exploring Federico, Palazzo Ducale Andria, via Vaglio 17 (ingresso laterale), tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, orari: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 21:00 (ultimo ingresso: 20:00). Ticket acquistabili su exploringfederico.eventbrite.it oppure al botteghino della mostra, in via Vaglio 17. Info: tel/WhatsApp: +39 379 2926134; email: info@exploringfederico.it, www.exploringfederico.it
