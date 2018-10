"Prima le Idee", delegazione andriese ad Ariccia per l'evento politico-culturale

Torna anche quest'anno "Prima le idee", consolidato evento politico-culturale che, dopo quattro edizioni tenutesi in Puglia nella città di Andria, si svolgerà questa volta ad Ariccia, da venerdì 12 a domenica 14 ottobre 2018, presso Villa Aricia, in via dei Villini (RM).«Prima le idee è una convention che, senza simboli di partito, riunisce i cittadini che si riconoscono nei valori e nelle idee di centrodestra, per andare oltre schemi e ideologie lontane dal presente» - dichiara Andrea Barchetta, ideatore dell'iniziativa . «Il tema di quest'anno è il "Risveglio dell'Occidente"» - continua Barchetta - «a parlarne ci saranno figure della politica, del giornalismo e del mondo accademico che si alterneranno per discutere di un Occidente che, stretto fra i fallimenti delle politiche economiche attuate, una crisi del pensiero progressista e l'ascesa di nuovi attori mondiali, mostra ora forme di ribellione verso lo status quo».All'inizio di questo nostro secolo, l'Occidente euro-americano si è ritrovato in una condizione di paradossale ambiguità. Da una parte, sopravvissuto all'ultimo conflitto mondiale, esso ha rinforzato la propria pretesa di esemplarità, manifestata nella religione civile del libero mercato e della democrazia decifrata in teorie universalistiche di esportazione di diritti, istituzioni e pratiche di efficienza. Dall'altra parte invece, colpito dalla pressione simultanea delle proprie crisi interne e della crescita di grandi potenze non-occidentali come Cina e India, nell'Occidente si sta insinuando un sentimento di vulnerabilità, manifestato in questo caso tramite la retorica dell'assedio e orientato verso risposte difensive, controffensive o (in senso cautelativo) offensive. Da qui parte il concept dell'edizione 2018 di Prima le idee.Anche quest'anno l'evento si conferma come una preziosa occasione per uscire dagli schemi dell'individualismo e concentrarsi sulla meritocrazia. Dare voce alle idee, non è l'espediente banale di chi, in definitiva, vuole fermarsi alle apparenze, ma l'inizio di un progetto serio che ha bisogno di tutte le forze positive del Paese per cambiare e migliorare l'attuale stato di cose.Il programmaOre 16,00 Start "Prima Le Idee – Il Risveglio dell'Occidente".Andrea Volpi, Andrea Barchetta, Pasquale Oronzio, Jacopo Staccoli, Vittorio Guastamacchia.Ore 16,15 Saluti Istituzionali.- Roberto Di Felice – Sindaco di Ariccia- Gianluca Staccoli – Presidente del Consiglio Comunale di AricciaIntervengono:- Marco Silvestroni – Camera dei Deputati- Maria Spena – Camera dei Deputati- Antonio Saccone – Senato della Repubblica- Fabrizio Ghera – Consiglio Regionale del Lazio- Giovanni Libanori – Città Metropolitana RomaCoordina: Cons. Massimiliano Bellotti – Città di ValmontoneOre 17,30 Il Ruolo dell'Italia nel Risveglio dell'Occidente.- Giuseppe Malara – Giornalista Rai Uno- Giovanni Donzelli – Camera dei Deputati- Wanda Ferro – Camera dei Deputati- Barbara Saltamartini – Camera dei Deputati- Guido Castelli – Sindaco Città di Ascoli Piceno- Nunzia De Girolamo – Già Ministro alle Politiche Agricole e ForestaliConclusioni:- Francesco Lollobrigida – Capogruppo alla Camera Fratelli d'ItaliaOre 19,00 Premio "Prima Le Idee 2018" a Sergio De Caprio "Capitano Ultimo".Presenta: Annagrazia Amorese – Prima le IdeeOre 10,00 Dialogo intorno a "Imagocrazia. Miti, immaginari e politiche del tempo presente".Introduce e modera il Giornalista Giovanni MarinettiIntervengono:- Nuccio Bovalino – Sociologo dell'immaginario, autore del libro "Imagocrazia"- Luca Telese – Giornalista e Scrittore- Luigi Di Gregorio – PolitologoOre 11,00 L'internazionale globalista e la declinazione del sovranismo.Introduce e modera Avv. Giovanni Quarzo.Intervengono:- Maurizio Gasparri – Senato della Repubblica- Adolfo Urso – Senato della Repubblica- Giuseppe Basini – Camera dei Deputati- Nicola Giorgino – Sindaco Città di AndriaOre 12,00 Il Lavoro vero motore della Nazione. Idee per il rilancio dell'Italia.Introduce Andrea Putzu – Assemblea Nazionale FdiModera Salvo Palermo – Prima le IdeeIntervengono:- Andrea Montelpare – Imprenditore- Luca Malcotti – Sindacato Ugl- Alessandro Battilocchio – Camera dei Deputati- Lamberto Mattei – Resp. Regione Lazio Popolo delle Partite IvaOre 13,30 Pausa pranzo.Ore 15,45 Riconoscimento "Prima le Idee 2018" all'Associazione Amici di Giordano.- Presenta Paolo Rendina – Commercio Fdi Roma- Premia Cons. Chiara Colosimo – Regione LazioInterviene on. Maria Teresa Bellucci – Camera dei DeputatiOre 16,00 Dal populismo al sovranismo: i media e la realtà.Introduce Giovanni Lullo – Prima Le IdeeModera Giovanni Marinetti – Giornalista- Paola Tommasi – Libero- Vincenzo Sofo – iltalebano.it- Gianluca Santoro – Giornalista Autore TvOre 17,00 Intervista al Generale Mario MoriIntervengono:- Massimo Martini – Giornalista- Massimo Di Santo – Prima Le IdeeOre 18,00 La Cultura del Made in Italy e il Risveglio del Sud.Introduce: Giuseppe Vacalebre – Prima Le IdeeModera: Mattia Ambrosio – Consigliere Comunale Frascati.Intervengono:- Ylenia Lucaselli – Camera dei Deputati- Marcello Gemmato – Camera dei Deputati- Fabrizio Antolini – Pres.Corso CDL Università di Teramo, Segretario Generale Sistur- Mauro Mannocchi – Presidente Confartigianato Imprese Roma- Daniele Sabatini – Commercio Internazionale e Sviluppo- Massimo Lucidi – Amministratore Delegato Banca Popolare Lazio- Elena Leonardi – Regione MarcheOre 20,00 Cena in FraschettaOre 10,00 Presentazione del Libro Provincia Italia. Dal Flop della Legge Del Rio a un vero riordinodegli Enti Locali.Introduce e modera: Paolo Iarlori – Portavoce Fdi Civitavecchia- Andrea Volpi – Autore- Daniele Di Mario – Autore- Micol Grasselli – Città Metropolitana Roma Capitale- Marco Silvestroni – Camera dei Deputati- Ninni Gemmato – Sindaco Città di Terlizzi- Giancarlo Righini – Regione LazioOre 11,00 Politiche per la rinascita della civiltà occidentale- Introduce Federica Celestini – Presidente Nazionale Modavi OnlusIntervengono:- Andrea Del Mastro Delle Vedove – Camera dei Deputati- Augusta Montaruli – Camera dei Deputati- Alessandro Sansoni – Cultura e Identità- Massimo Ruspandini – Senato della Repubblica- Fabio Rampelli – Vice Presidente Camera dei DeputatiOre 12,00 Tavola rotonda: "La meglio gioventù".Intervengono:- Mario Pozzi – Vice Presidente Gioventù Nazionale- Pasquale Oronzio – Esecutivo Gioventù Nazionale- Gianmarco Gasperini – Presidente Consiglio Comunale dei Giovani di Albano Laziale- Simone Coccia – Prima Le Idee- Alessandro Verrelli – Presidente provinciale Forza Italia Giovani- Dario Pinna – Dirigente Nazionale Azione Universitaria- Gianluca Tucci – Gioventù Nazionale Andria- Ciro Battiloro – Gioventù Nazionale CivitavecchiaOre 13,00 Conclusioni "Prima le Idee 2018 – Il Risveglio dell'Occidente".- Andrea Volpi – Città metropolitana Roma Capitale- Andrea Barchetta – Città di Andria- Giancarlo Righini – Regione LazioPer ogni informazione è possibile: scrivere a primaleidee@gmail.com; Visitare il sito www.primaleidee.it; contattare l'organizzazione al numero 340.9731454.