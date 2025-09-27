Tiziana Dimatteo e Angelantonio Angarano
Tiziana Dimatteo e Angelantonio Angarano
Attualità

Presentazione progetto nuovo ospedale del Nord Barese

A Bisceglie, martedì 30 Settembre 2025, alle ore 10:30, presso Casale San Nicola

Andria - sabato 27 settembre 2025 12.57
Martedì 30 settembre 2025 alle ore 10:30 verrà presentato alla stampa il progetto del Nuovo Ospedale del Nord Barese presso Casale San Nicola (Carrara Reddito La Notte, Bisceglie).

Sono previsti gli interventi del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Direttore Dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro, del Commissario Straordinario della Asl Bt Tiziana Dimatteo, del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e dei tecnici e dei progettisti del nuovo Ospedale.
